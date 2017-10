Nyt.fi

Pikatestissä espoolainen kanapikaravintola, jossa on tipumainen sisustus ja, kyllä, hyvää kanaa

Zici

Iso Omena, Piispansilta 11 (Espoo), zici.fiMa–to 11–21, pe–la 11–22, su 12–21.Fresh box -annos, jossa mm. rintafileetä, reisipalaa, salaattia ja ranskalaisia 10,90 e, popcorn-kanafileetä ja coleslaw-salaatti lisukkeena 4,50 e.Pikaruoka on yksi tämän hetken isoista ruoka­trendeistä. Näin kertoo esimerkiksi Matkailu ja Ravintolapalvelut Mara ry:n teettämä ravintolatutkimus viime vuoden lopusta. Nyt halutaan helppoa ja nopeaa. Tutkimuksesta myös selviää, että pääruuaksi valitaan entistä useammin kanaa.Espoon Ison Omenan kauppa­keskukseen toukokuussa avattu kanapikaravintola Zici kokeilee yhdistää konseptissaan nämä trendit. Ideana on tarjota kotimaista kananlihaa. Myös sen ranskalaisiin käyttämät perunat ja lisukeporkkanat ovat suomalaisia. Samoin kastikkeet tehdään täällä.Kana on valmistettu joka annokseen samalla tavalla, friteerattuna. Annos on mahdollista saada myös gluteenittomana.Ison Omenan ravintola on ketjun toinen. Zici löytyy myös kauppakeskus Myllystä Raisiosta, ja laajentumissuunnitelmia on. Mielenkiintoista nähdä, missä määrin konsepti kiinnostaa kävijöitä.Etenkin wingsit eli kanansiivet ovat nyt pieni ruokailmiö. Elokuussa Nyt-liitekin testasi Helsingin kanansiipipaikkoja. Jutussa kerrottiin, että joihinkin paikkoihin on joutunut jopa jonottamaan. Zicin lähellä kauppakeskuksen ravintolamaailmassa sijaitsee myös kanapaikka Siipiweikot. Ehkä kanaruokaa rakastavia asiakkaita riittää molemmille.Ruoka tilataan tiskiltä. Tilaamme annoksen, jossa on pilkottuna kurkkua, tomaattia ja salaattia sekä ranskalaisia, reisipala ja rintafilettä ja kastikkeeksi majoneesia. Annos saapuu nopeasti korissa.Annoskoko on reilu, isompi kuin monessa muussa pikaruokapaikassa. Kanan maku on oikein hyvä, etenkin se miellyttää, ettei annos ole liian suolainen. Majoneesi on tavanomaista. Haluamme myös maistaa popcorn-friteerattua kanaa. Se tulee pahvisessa astiassa. Friteeraustaikinassa on käytetty maissijauhoa, ja maku on todella hyvä. Lisukkeena oleva coleslaw on tuhti, rasvainen.Kun lopuksi kääreet on kipannut roskikseen ja tarjottimen vienyt paikalleen, kuten pikaruokapaikoissa toimitaan, tulee mieleen, että ehkä epäterveelliseksi parjattua pikaruokaa on vähän hyväksytympää syödä näin, kun ruoka on sentään kotimaista.