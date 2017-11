Nyt.fi

Suomi mainittu! Kolminkertainen Jussi-voittaja Kati Outinen näyttelee uudessa Wolfenstein-pelissä muoniolaista

https://www.hs.fi/haku/?query=aki+kaurismaen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Outinen

Viime

Lisäys 2.11. kello 15.32: Lisätty maininta siitä, että tavoitimme Kati Outisen.