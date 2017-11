Nyt.fi

Suspiria-kauhuklassikko on restauroitu – ja syystä, sillä Dario Argenton houreinen ohjaustyö on edelleen vakuu

Saksalaisessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sitten

Suspiria Helsingin Korjaamolla la 4.11, WHS Teatteri Unionissa su 5.11. ja Kinopalatsissa 7.11, Espoon Omenassa ti 7.11. Näytöksiä 3.11.-7.11. myös Tampereella, Kaarinassa, Turussa, Oulussa, Lahdessa, Kuopiossa, Kouvolassa, Forssassa ja Joensuussa.