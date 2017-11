Nyt.fi

Näin Pressiklubin Sanna Ukkolasta tuli antifeministi, jota pidetään konservatiivien uutena suosikkina – Mitä m

Sanomatalon

”Miksi siinä on se fem-etuliite? Feministit sanovat olevansa kaikkien asialla. Ovatko he oikeasti?”

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005357535.html

”En halua elää yhteiskunnassa, jossa kaikki ovat samaa mieltä kanssani. Se olisi vaarallinen yhteiskunta.”

https://yle.fi/uutiset/3-8000486

”Minulla henkilönä ei ole merkitystä, vaan sillä, mitä pyrin sanomaan.”