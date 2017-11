Nyt.fi

Suomessa helposti unohtaa, ettei täältä oikeasti saa melkein mitään roskaruokaa – Taco Bell saapuu tällä viiko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

KFC KFC

Wendy’s Wendy’s

Dunkin’ Donuts Dunkin’ Donuts

Domino’s Domino’s

Dairy Queen Dairy Queen

Nando’s Nando’s

T.G.I. Friday’s T.G.I. Friday’s

Edellä listattujen

Kaikesta tästä huolimatta ei ole syytä vaipua häpeään

Tämä oli monien pikaruokafanien ensimmäinen ajatus, kun meksikolaistyyliseen pikaruokaan keskittyvä Taco Bell ilmoitti avaavansa tämän vuoden aikana ensimmäiset ravintolansa Suomeen. Helsingissä ravintola aukeaa 9. marraskuuta, ja kaksi muuta avataan Espooseen vielä tämän vuoden aikana.Taco Bell on kansainvälisesti yksi isoimmista pikaruokaketjuista, jonka ravintoloita ei ole Suomessa aikaisemmin ollut.2010-luvulla olemme saaneet aiemmin muun muassa Burger Kingin ja Starbucksin, ja seurauksena ovat olleet jättimäiset jonot paikkojen ulkopuolella ensimmäisten päivien ajan. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja veikatakseen, että Taco Bellille voi käydä samoin.Syitä on ainakin kaksi.Ensinnäkin meiltä puuttuu edelleen roppakaupalla isoja ketjuja, jotka ovat nousseet isoksi suosikeiksi maailmalla.Toiseksi: kaikki hittiketjut ja myös monet niiden yksittäiset hittituotteet tulevat Suomeen armottomasti myöhässä, sitten kun niistä on voinut nauttia jo vuosien ajan maailmalla.. Friteerattuihin kanaruokiin keskittynyt Kentucky Fried Chicken, kavereiden kesken KFC, on ravintoloiden määrässä mitattuna Subwayn, McDonald’sin ja Starbucksin jälkeen maailman isoin pikaruokaketju. Se on ollut toiminnassa 1950-luvulta lähtien, ja silti yhtään KFC:tä ei ole koskaan ollut Suomessa. Euroopassakin se on melkein kaikkialla muualla.Kanaruokaan keskittyneet pikaruokapaikat ovat muutenkin Suomessa aika vähissä: kanahampurilaisiin erikoistunut Chick-fil-A on niin ikään Suomesta puuttuva kansainvälinen hittiketju.KFC:lle tai Chick-fil-A:lle olisi siis varmasti kysyntää, vaikka erityisesti KFC on ollut pitkään myös kovan arvostelun kohteena. KFC:tä on moitittu muun muassa eläinten kohtelusta, haitallisesta vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja kasvuhormonien käytöstä.Tietenkin niitä jättimäisiä koreja täynnä erilaisia kanaruokia, tarjoiltuna erilaisten lisukkeiden kanssa. Vai miltä kuulostaa esimerkiksi ”Deluxe Boneless Box”? Pikkutuotteista KFC:n erikoisuus on ”popcorn-kanoiksi” kutsutut pikkupallerot.. Neliöpihveistääm ja Frosty-nimisestä jäätelömäisestä jälkiruuastaan tunnettu Wendy’s on suuressa maailmassa vähän kuin McDonald’sin tai Burger Kingin suosittu pikkusisko, mutta Suomessa siitä ei ole päästy toistaiseksi nauttimaan ollenkaan.Sinänsä Wendy’s ei tarjoaisi esimerkiksi Taco Bellin tai KFC:n tavoin kovin paljon uusia ruoka-annoksia tai muuta jännittävää, mutta pari vuotta sitten Suomeen saapuneen Burger Kingin suosio näyttää osoittavan ainakin sen, että suomalaiset eivät ole kyllästyneet hampurilaispaikkoihin ja että enemmällekin voisi olla kysyntää.Wendy’sin lisäksi toki Suomesta puuttuu monia muitakin hampurilaispaikkoja. Esimerkiksi Jack in the Box ja Hardee’s -ketjuilla on maailmalla vankka fanikunta.Frostyja! Hampurilaisia on jo tarpeeksi, mutta Frostyn tyyppinen jälkiruoka olisi sopivasti jotain erilaista esimerkiksi McDonaldsin Sundaehen verrattuna. Pirtelön ja jäätelön sekoitukseksi kuvailtavaa jälkiruokaa tarjoillaan vain suklaan ja vanillan mauissa, koska muita ei tarvita.. Suomessa on Arnolds (joka on ihan oikeasti suomalaisten luomus), mutta maailmalla on Dunkin’ Donuts. Ja vaikka haluamme olla isänmaallisen uskollisia kotimaisille yrityksille, aina toisinaan voisi kaivata Arnoldsin vastapainoksi toista donitsiketjua.Dunkin’ Donutsin vahvuus on loputtoman monipuoliset, toisinaan aivan älyttömätkin donitsimaut. Niitä saa myös helposti isoissa määrin: monille on ulkomaille matkustaessa käynyt tutuksi Dunkin’ Donutsissa myytävät isot laatikolliset pikkudonitseja. Niin herkullista ja niin epäterveellistä.Loputtomia donitsien makuvaihtoehtoja. Yhdysvalloissa Dunkin’ Donutsissa on myynnissä yli 100 erilaista donitsia. Esimerkiksi nämä: Toasted Coconut, Strawberry Shortcake ja Peanut Butter Flavored Crème and Jelly.. Suomeenkin rantautuneen Pizza Hutin kanssa maailman suurimman pizzaketjun paikasta kamppaileva Domino’s on monien muiden tämän jutun pikaruokaketjujen tavoin tuttu vähän kaikkialla muualla paitsi Suomessa.Meillä on toki Pizza Hutin lisäksi esimerkiksi Kotipizza ja Pizza Rax, eli ehkä Domino’sille ei ole edes tarvetta? Toisaalta: dominopalikan muotoisesta logostaan tunnettu Domino’s tarjoaa rehellisen paksupohjaisia pizzoja, erityisen lihaisia täytteitä ja ennen kaikkea suosittuja dippejä.Toki maailmalla riittää monia muitakin suosittuja pizzaketjuja, joita Suomessa ei ole koskaan nähty: esimerkiksi Little Caesars ja Papa John’s.Dippejä. Yksi Domino’sin valtti on se, että pizzojen lisäksi se myy paljon muuta, kuten herkullisia ja äärimmäisen epäterveellisiä dippejä. Valkosipuli-yrttidippi on monien suosikki, jota voi syödä melkein minkä tahansa Domino’sin ruuan kanssa.. Jäätelöön erikoistunut ravintolaketju! Ei kuulosta sinänsä miltään erinomaisen nerokkaalta innovaatiolta, mutta Dairy Queen on vähän kuin jäätelöpaikkojen McDonald’s. Sellaista meillä ei Suomessa oikein ole, vaikka Sun Ice ja legendaarinen Jäätelöauto yrittävät kovasti.Amerikassa Dairy Queen on todella suosittu, ja sen kymmenien eri makujen laajuisessa jäätelömakuvalikoimassa olisi paljon, mistä voitaisiin Suomessakin oppia.Dunkin’ Donutsin tapaan myös Dairy Queen luottaa loputtomaan makujen vaihtoehtoon, ja juuri sitä me kaipaamme. Vai miltä kuulostaa esimerkiksi M&M’s Peanut Butter Monster Cookie Blizzard?. Siinä missä KFC erikoistuu paneroituihin kanoihin ja järisyttävän kokoisiin kanakoreihin, Etelä-Afrikasta lähtöisin oleva Nando’s on noussut kanaruokaa rakastavien ihmisten suosioon grillatuilla kananrinnoilla ja piri piri -kastikkeilla.Euroopassa Nando’sin ravintoloihin voi törmätä toistaiseksi vain Britanniassa, mutta Etelä-Afrikan lisäksi ravintolaketju on iso juttu erityisesti Yhdysvalloissa ja Australiassa.Tulista piri piri -kastikketta yhdistettynä kokonaiseen grillattuun kanaan. Simppeliä, mutta vastaavaa ei meinaa saada mistään muualta.. Vaikka T.G.I. Friday’s ei ole varsinaisesti perinteinen pikaruokaketju, on se silti suosittu ravintolaketju, joka on valloittanut suuren osan maailmasta ja jonka saapumista on odotettu Suomessakin vuosia.T.G.I. Friday’sin menu koostuu perinteisistä annoksista: hampurilaisista, pihveistä, salaateista ja vastaavista. Erityisen suosittu se on kuitenkin tunnelmansa ja baarinsa ansiosta, ja siksi monet tykkäävät viettää nimenmukaisesti perjantaitaan siellä.Sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, että voi perjantaina työpäivän jälkeen mennä istumaan yksille (tai kaksille) T.G.I. Friday’sin baaritiskin äärelle, kuten lukemattomat muut ihmiset ympäri maailmaa tekevät juuri samaan aikaan.isojen ketjujen lisäksi on toki vielä kymmeniä muita ketjuja, joihin törmää jatkuvasti maailmalla ja joille voisi olla Suomessakin tarvetta.Vaikka maamme tunnetaan kahvinrakastajien paikkana, Starbucksin saapumisessa tänne kesti hämmästyttävän kauan. Ehkä seuraavaksi on vuorossa Costa Coffee, joka on Starbucksin jälkeen maailman toiseksi suurin kahvilaketju?Mehuihin erikoistuneista ketjuista Orange Juliusille voisi olla kysyntää täällä, ja erityisesti patonkeja ja sämpylöitä myyvä Panera Bread voisi toimia Suomessakin vaihtoehtona esimerkiksi Subwaylle.. Suomessa on nimittäin ainakin yksi asia, jota missään muualla ei ole.Tampereen McDonald’s on myynyt lokakuusta lähtien täysin kasvispohjaista McVegan-hampurilaista,. Jos siis jossain olemme edelläkävijöitä, tietenkin se on juuri kasvispikaruoka.