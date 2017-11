Nyt.fi

Feel Vegas Helsinki

Mannerheimintie 3 (Kaivopiha), feelvegas.fi. K-18.Ma–ti klo 9–24, ke–to 9–2, pe–la 9–3, su 12–24.Hanaolut 6,50 e, hanasiideri 7 e.housut, nahkakengät ja hienoin neule ylle. Pannaan vielä pyhäkaulahuivi ja trenssitakki päälle.Näkyyhän kello?Asun on oltava kunnossa, sillä nyt lähdetään pikatestaamaan ja pelaamaan Las Vegasin malliin – ainakin, jos Feel Vegasin nimeä uskominen.Feel Vegas on Veikkauksen ylläpitämä peliviihdemaailma, jolla on toimipisteitä ympäri Suomen. Toukokuussa avautui Helsingin Kaivopihan-toimipiste, jonka tiloissa on myös ­Helsingin kasinolta tuttu Sports Bar -urheiluravintola.iltaseitsemän maissa paikalla on yllättävän paljon porukkaa. Ihmismäärä on lähempänä sataa kuin viittäkymmentä.Peliautomaatteja – kaikkiaan 74 kappaletta – on vieri vieressä, ja vieraat käyttävät niitä ­ahkerasti. Paikalla on bleiserikansaa ja toppahousukansaa kolmekymppisistä eläkeläisiin.Täällä voi myös lyödä erilaisia vetoja, pelata käteispokeria, totoa, arvontapelejä kuten lottoa ja tietenkin istua viinin­punaisilla kankailla päällystetyissä pelipöydissä pelaamassa rulettia ja blackjackia.Menen baaritiskille, joka on ihanan puhdas, kliininen ja pitkä. Sen takana juomahyllyt on valaistu kauniisti.James Bond tekisi nyt? ­Ottaisi tietenkin drinkin.Minäkin!Mutta drinkkilistaa ei ole. Työntekijä sekoittaa silti mieluusti jotain.”Millaista haluaisit?”Jotain kirpeää, kiitos. Baarityöntekijä sekoittaa drinkin ja sanoo, ettei oikein tiedä, mitä siitä tuli. On se kirpeää, mutta ei kauhean hyvää.Muiden alkoholijuomien suhteen tarjonta on peruskamaa: on a-oikeudet ja myynnissä pientä purtavaa tyyliin kanansiivet.Las Vegas -tunnelmaa häiritsee hieman, että kaiuttimista soi Leevi and the Leavings. Toisaalta, onhan tuolla yhtyeellä kappale nimeltään Tuhannen markan seteli.Ehkä tunnelma on silti enemmän ruotsinlaivaa kuin aavikolle rakennettua paheiden kaupunkia. Sitä kuitenkin nostattaa äänekäs thaimaalaisporukka, joka pelaa blackjackia.”Oooooooi! Oooooi!” he tunnelmoivat ja taputtavat päälle.Pelipöydillä on maksupäätteet, mutta baarityöntekijän mukaan niiden toiminta on vähän niin ja näin. Käteistä saa helpommin vedonlyöntitiskiltä.En ole mikään high roller tänään eli en pelaa isoilla rahoilla: otan kympin käteistä ja asemoin itseni blackjackpöytään. Pelihommat eivät ole tuttuja, mutta kaikki sujuu mukavasti asianmukaisen pelinhoitajan kanssa.Blackjackissa tavoitteena on saada kahdella tai useammalla kortilla voittava käsi: pelaajan käden pistemäärä on lähempänä kahtakymmentäyhtä kuin jakajan, tai jakajan käden pistemäärä menee yli kahdenkymmenenyhden.Asetan kaksi kahden euron merkkiä paikalleen.Saan 20 – ja voitan! Olen on a roll!Seuraavalla kädellä jään kuuteentoista, ja tappio tulee. Turhaudun: all in! eli kaikki merkit peliin.Näyttää hyvältä. Otan korttia kortin perään: ”hit me”. Neljän kortin jälkeen käteni on 18. Sillä yleensä voittaa. Heilautan kättä merkiksi: that’s it.Jakaja jakaa itselleen kortit ja saa tasan 21. Hävisin.Niin se taitaa olla, että house always wins – talo voittaa aina.