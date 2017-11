Nyt.fi

Trollit ja automatisoidut videotehtaat tuottavat lapsia traumatisoivia videoita Youtubeen, eikä vanhemmilla ol

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Ei sillä ole oikeastaan väliä, tekeekö tätä roskaa ihminen tai kone.”

https://www.hs.fi/haku/?query=jesse+haapojalle

http://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-39381889

”Katsomiskerrat maksimoidaan videoiden määrällä, ei niiden laadulla.”

”On hyvä, että tätä keskustelua käydään nyt muuallakin kuin yliopistossa.”