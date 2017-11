Nyt.fi

Viimeisen Ryhmäteatteri-ohjauksen aika – ohjaaja Esa Leskinen muistelee tiivistä yhteistyötään näyttelijä Vesa

Muodonmuutos Ryhmäteatterissa (Helsinginkatu 25) pe 17.11. (ensi-ilta), ke 22.11. ja to 23.11. klo 19. Esityksiä 27.4.2018 asti. Liput 18–33e. ryhmateatteri.fi