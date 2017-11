Nyt.fi

Arabimiehet eivät tasa-arvosta välitä, sanoi tutkimus ja riemastutti maahanmuuton vastustajat – mutta yksi ara

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hetkinen.

Beirut näyttää turistille hyvin vapaamieliseltä

Libanon todella on monikulttuurinen

Nuoret kouluttautuvat pitkälle, mikä selittää myös asenteita tasa-arvoon

Libanon on suhteellisen varakas maa, ja Beirut oli ”Lähi-idän Pariisi”

Länsimaisuus ja islamismi elävät Libanonissa rinta rinnan

Libanon on vähän kuin Suomi