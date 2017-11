Nyt.fi

Instagram-suosikkitili julkaisee oppilaiden saamat pahimmat Wilma-huomautukset – Soitimme Wilma-viestien asian

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.instagram.com/p/BbjQk9lnvS4/?taken-by=wilmamerkinnat

https://www.instagram.com/p/BbZvNcinVtS/?taken-by=wilmamerkinnat