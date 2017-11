Nyt.fi

Pikatestissä Sörnäisten herkullinen thairuokapaikka – hyvin maustettuja annoksia trendikkään urbaanissa ympäri

Thai Street Food

Vilhonvuorenkatu 5.Ma–la klo 10–21, su 12–18.Lounaat 10 e, pääruuat listalta 12–15 e.Porvoosta Helsinkiin laajentunut Thai Street Food – ja tämä kuvaava termi todella on myös ravintolan nimi – on viimeisimpiä merkkejä Sörnäisten vahvasta gentrifikaatiosta. Vilhonvuorenkadulle avattu thaipaikka voisi pelkistettyine kaakeliseinineen ja korkeine pöytineen olla mikä tahansa trendikäs ravintola-baari jonkin eurooppalaisen metropolin kehittyvällä alueella.Sen sisustus ei millään lailla kieli etnisyydestä: ei ole Thaimaan kuninkaan kuvia seinillä tai hindukitschiä ikkunalaudoilla, ei thainkielistä poppia tai muita muistoja Kaakkois-Aasiasta. On vain kikkailematonta katuruokaa urbaanissa miljöössä.Kun pimeänä ja viileänä sunnuntaina saa eteensä runsaan, tuhdin ja tulisen panang-curryn, jonka kuuman höyryn hengittäminen saa silmät vuotamaan ja ensimmäinen lusikallinen saa nenän vuotamaan, tietää tulleensa oikeaan paikkaan syömään.Silloin ei haittaa edes se, että ruoka tarjoillaan kertakäyttöastioista.Maapähkinäpohjaisella currytahnalla, kookosmaidolla, tuoreella chilillä, limen lehdillä ja munakoison paloilla tehty panang on curryperheen tumma, vahva ja suolainen jäsen, joka on omiaan Suomen syksyyn. Thaimaassa sitä syödään läpi päivän, mutta Thai Street Foodin naudanlihaversio sopi täydellisesti iltaan. Se olisi ollut parempi vain, jos (oikeiden lautasten ja aterimien lisäksi) sen kanssa olisi saanut jääkylmän tuopillisen thai-lageria.Olut jäi kuitenkin vain haaveeksi, koska Thai Street Food ei ainakaan tässä vaiheessa tarjoile kuin virvoitusjuomia. Niitä saa ravintolan seinällä olevista hanoista käydä laskemassa pahvimukiin niin paljon kuin jaksaa, kahden euron hinnalla.Päinvastoin – lohturuokapisteissä se meni jopa ohitse siitä. Se oli samalla sekä oikealla tavalla öljyistä että kevyttä, siinä oli runsaasti cashewpähkinöitä, kananmunaa, tofua ja kasviksia ja ennen kaikkea siinä maistui paahtuneen valkosipulinen ja chilinen paisto. Se oli myös omiaan lisämausteiden käyttöön.Niitä Thai Street Foodissa saa hakea itse maustepöydästä, josta löytyy tuoretta korianteria, makeaa chilikastiketta, soijaa, kalakastiketta, tuoretta pilkottua chiliä kalakastikkeessa, kuivattua chiliä ja limelohkoja.Palvelukin oli suorastaan ylitsevuotavan mukavaa.Jos nyt kuitenkin haluaisi jotenkin Thai Street Foodin ruokailukokemusta parantaa, niin ehkä hiukan tehokkaampi ilmastointi vähentäisi hetkittäin keittiön puolelta leijaillutta ruuanpaistokäryä.