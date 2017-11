Nyt.fi

Pikatestissä Sörnäisten kulmakuppila afrikkalaisin maustein: täältä saa sambuusaa ja bhajia

Som Afro Café

Kulmavuorenkatu 4.Ma–pe klo 9–21.30, la–su 9–23.Sambuusa 2 e, bhaji 1,50 e ja munkit 1 e.Afrikkalainen ruoka on hiljalleen löytänyt jalansijaa helsinkiläisissä kivikortteleissa. Kallion ja Vallilan seudulla ei ole vähään aikana tarvinnut haikailla etiopialaisen injera-lätyn tai länsiafrikkalaisen jollof-tomaattiriisin perään. Kookkaasta somaliyhteisöstä huolimatta somalialainen keittiö on ollut Helsingissä harvinaisempi tapaus.Sisustus tässä pikatestipaikassa ainakin on vaatimaton. Kulmavuorenkadun pieni ravintolatila erottuu kantasuomalaisesta kulmakuppilasta lähinnä värikkäiden taulujen ansiosta, mutta ääniraita ilahduttaa menevällä afrosvengillä. Lounasaikaan keskellä viikkoa paikka on kuitenkin tyhjillään.Varsinainen lounaskahvila ei olekaan kyseessä. Kahvijuomien ja limujen lisäksi tiskin lämpövitriinistä löytyy valikoima somalialaista pikkupurtavaa. Ystävällinen kahvilanpitäjä valitettavasti kertoo, ettei canjeero, somalialainen versio etiopialaisesta happamasta pannukakusta täytetahnoineen, ole nyt saatavilla. Muita tuotteita on.Sambuusa on somalialainen versio intialaisesta samosasta, lihalla tai kasviksilla täytetty rapea taikinanyytti. Kahden kappaleen annoksina myytävät bhajit ovat friteerattuja palleroita intialaisen pakoran tapaan. Makeannälkää voi tyydyttää somalialaisella munkilla, friteeratulla lättänällä. Kaikki on ilahduttavan edullista.Iso sambuusa on lihaisa ja täyttävä, mutta mikroaaltokäsittely ei ole sille eduksi. Sama pätee bhajiin, jonka sisus on maukas ja ilmava, mutta pinnan rapeudesta ei voi puhua. Kaivattua hapokkuutta rasvan vastineeksi tuo etikkainen dippiliemi. Makea munkki on maultaan mieto, mutta kahviin dipattuna kelpo suupala. Kahvin ja teen saa myös ”afrikkalaisittain” runsaalla inkiväärillä, kanelilla ja kardemummalla maustettuna.Kahvia ostaessani huomaan tiskin vitriiniin ilmestyneen tuoreen satsin kuumia ja taatusti rapeita sambuusoja ja bhajeja. Ehkä ensi kerralla käy parempi onni.Etu-Kallioon viime vuonna avattu Camel Café vie somalikuppiloiden kisassa toistaiseksi voiton lounastarjonnallaan, mutta sympaattisen Som Afro Cafén edullisilla välipaloilla kynnys kokeilla somalialaista purtavaa on matala. Sopii vain toivoa, että ruokatarjonta tästä vielä hieman kehittyy.