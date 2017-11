Nyt.fi

Arnold Schwarzeneggerin Commando on maailman älyttömimpiä ja viihdyttävimpiä kasaritoimintaleffoja – nyt sen v

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Night Visions Helsingin Kinopalatsissa (Kaisaniemenkatu 2) 22.–26.11. Commando-esitys pe 24.11. klo 22.15. Festivaalin koko ohjelmisto ja lipputiedot: nightvisions.info.