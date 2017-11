Nyt.fi

Salatut elämät on jatkunut kohta 20 vuotta, eikä loppua näy – Nyt uusia faneja tavoitellaan Youtube-kanavalla,

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/haku/?query=rea+stephany

https://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/kk/ohjika/2017/10/10-24.html

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOzvfk28_XAhWlbZoKHV6VDhwQFgg7MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kauppalehti.fi%2Fuutiset%2Fluulitko--etteivat-nuoret-katso-televisiota---totuus-on-kaikkea-muuta%2FgWCbcAMY&usg=AOvVaw0EgR-6KkWmOpB5O5LXaBTm