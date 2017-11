Tämä yksityiskohta kertoo kaiken oleellisen kappaleiden Youtube-blokkauksesta – Suomi on ainoa maa, jossa Maamme-laulun kuuntelu on estetty Maamme-laulun kuuntelu Youtubessa on Suomessa tänään vaikeampaa kuin normaalisti. Muualla se edelleen onnistuu.