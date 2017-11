Nyt.fi

Slushissa julkistettiin mobiili­näppäimistö, joka kyseenalaistaa totutut tavat puhua tytöistä – kokeilimme, vo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/haku/?query=minna+parikalta

https://www.hs.fi/haku/?query=maryam+razavilta