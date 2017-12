Nyt.fi

Suomi mainittu! Brittilehti julistaa Suomen olevan maailman paras maa 18 eri syystä – Yksi niistä on se, että

https://www.buzzfeed.com/frankmartela/12-surprising-things-in-which-finland-is-the-best-fvkn?utm_term=.jorAllPBD#.cvNJooNYZ

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY