Mikä Facebookin Messengeriä vaivaa?



Sitä ovat monet ihmetelleet tänään käyttäessään Facebookia. Esimerkiksi linkkien, kuvien ja muiden tiedostojen lähettäminen on ollut monilla koko päivän vaikeaa. Selaimella Messengeriä käyttäessä linkit eivät välttämättä mene perille ollenkaan, vaan näkyvät ainoastaan ”Ei pysty näyttämään” -tilassa.



Osalla Facebookin Messenger on tällä hetkellä kokonaan poissa käytöstä. Sitä ei saa välttämättä älypuhelimen sovellukselle ja selaimella auki ollenkaan, vaan se aukeaa pelkkään tyhjään näkymään.



Samaan aikaan osalla viestit kuitenkin menivät perille normaalisti, joten vaihtelevuutta sovelluksen toimivuudessa on.



Ongelma ei ole selvästikään vain Suomen aluetta koskettava, sillä Twitter on tällä hetkellä täynnä Messengerin toimimattomuutta hämmästeleviä viestejä.



Kaaos on lähes tulkoon valmis. Ihmisille muistutellaan, että muitakin pikaviestinsovelluksia voi kokeilla käytettäväksi.

Mahdollisesti ongelmat liittyvät siihen, että Facebook julkaisi juuri eilen uuden Messenger Kids -applikaation lasten ja vanhempien väliseen viestintään.

