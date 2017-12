Nyt.fi

Keikkavinkki tiistaille: indierockbändi Dinosaur Jr. soittaa Tavastialla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Dinosaur Jr. Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4–6) ti 5.12. klo 21. Liput 47 e. Danko Jonesin Tavastian konsertti pe 2.12. on loppuunmyyty.