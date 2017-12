Nyt.fi

Tekstiviesti täytti 25 vuotta – paras tekstiviesti valittiin Nyt-liitteessä jo vuonna 1998, ja se on tämä: 777

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/25207754Untitled.pdf