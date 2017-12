Nyt.fi

Kinkkua, kalaa ja täysi maha: listasimme 10 Helsingin jouluruokakattausta – ja testasimme sekä modernin että p

Jouluruoka

10 ravintolaa, joissa voit nauttia jouluruuasta Helsingissä

ei ole vain joulupyhiä varten. Salaisuus on suhtautua siihen pimeän ajan lohturuokana ja nauttia sen tärkkelyksisestä syntisyydestä heti, kun ensimmäiset joululaulut alkavat soida radiossa.Nyt testissä on kaksi jouluruokaa tarjoavaa ravintolaa Helsingissä. Jouluisia tunnelmia lähdettiin etsimään keskustassa sijaitsevasta Hotelli Tornin ravintolasta ja merenrannalla olevasta Katajanokan Kasinosta., joten harmaana lauantaina suuntaan sen ensimmäiseen kattaukseen. En ole ainoa. Brunssi näyttää todella suositulta, eikä syy siihen taida olla vain joulu. Tornin brunssi vain on kohtuuhintainen, runsas ja keskellä kaupunkia.Valikoima ei sinänsä ole erityisen jouluinen.On toki riisipuuroa, kinkkua, paahtopaistia, graavilohta, savulohta ja pipareita aurajuustolla, sekä mahdollisesti sattumalta tämän joulun trendiksi mainostettuja Bloody Maryja (alkoholittomina, ellei toisin tilaa erikseen), mutta muuten kyseessä on aika normaali hotellibrunssi.Tuntuu siltä, ettei Tornin brunssilla ole vielä täysin uskallettu heittäytyä jouluhulluuden vietäväksi.Dj soittaa melko anonyymiä tech-housea. Se on sellaista ­modernien ravitsemusliikkeiden äänitapettia, joka on puolittain peiteääntä, puolittain pitämässä ruokailun tempoa käynnissä. Joulubrunssille voisivat sopia sokeriset joululaulut korostamaan kunnon jouluruuan aiheuttamaa ruokakoomaa.Palaan pari päivää myöhemmin uudestaan Torniin, tällä kertaa joululounaalle, johon kuuluu myös buffet. Sen lisäksi saa valita pöytään tarjoiltavan pääruuan ja jälkiruuan.Laatikot maistuvat hiukan S-ryhmän omistaman paikan keskuskeittiön valmistuotteilta, mutta pieninä annoksina ne ovat ihan riittävän hyviä joulutunnelman luomiseen. Valmiiksi viipaloitu kinkku on kuorrutettu korppujauhoilla siten, että tarjoiluastialle asetellut viipaleet on kuorrutettu, ei niin, että kuorrutettu kinkku olisi viipaloitu, kuten on yleensä tapana. Tämä on jännittävä innovaatio, mutta toimii: kuorrutus on rapea ja maukas.Parasta on kuitenkin se, että buffetissa on blinejä ja sekä siian- että kirjolohenmätiä. Kasatessani smetanaa, mätiä ja pilkottua sipulia blinieni rinnalle tunnen kuinka pulssini nousee – seisovan pöydän perusvirhe on innostua liikaa jostain tietystä ruoka­lajista ja sitten ylensyödä sitä, vaikka tietää, että joka tapauksessa päätyy syömään enemmän kuin on järkevää.Haen kuitenkin lisää siian­mätiä blinien kanssa, koska kaikki oli niin hyvää. En malta myöskään olla ottamatta skagenia ja lohta. Homma on lähtenyt käsistä. Lohdutuksekseni ympärilläni istuvat pukuihin pukeutuneet miehet käyvät santsaamassa minuakin useammin.Joululounaalla myös joulu­tunnelmaa on enemmän kuin brunssilla. Taustamusiikki on hiljaista ja jouluisen rauhallista, ja valaistus on lämmin ja tunnelmallinen. Miljöössä viihtyisi varmasti hyvässä seurueessa kattaukseen varatun kokonaiset kaksi tuntia.Ryhdistäydyn ja lakkaan haaveilemasta housujen ylimmän napin avaamisesta. Pääruuaksi pyydän haudutettua vasikanposkea rosmariinikastikkeen kera.Vaikkei se onneksi ole valtava annos, pystyn vain juuri ja juuri syömään lautaseni tyhjäksi alkupalasekoiluni jälkeen. Haudutettu vasikanposki on suolaista ja maukasta, mutta tarvitsee rinnalleen mukana tarjoillun omena-possulisukkeen. Kirpeä omena leikkaa annoksen tuhtia umamisuutta, joka alkupalojen raikkaiden kalojen jälkeen on vähän liikaa.Jälkiruoka on karamellipannacotta uuniomenakeiton kanssa. Se on itse asiassa erinomainen päätös aterialle. Omenakeitto on kirpeää ja makeaa, joka tasapainottaa pannacottan täyteläisyyttä. Pannacottan päällä tarjoiltavat punaiset viinimarjat tuntuvat taivaallisen raikkailta aterian päätteeksi.Poistuessani Tornista pohdin nauttimaani ateriaa. Oliko se jouluruokaa, vai söinkö vain kaksi eri ateriaa, joista toinen oli jouluruokaa ja toinen ei? Tulin siihen tulokseen, että olin syönyt modernin joululounaan, joka vain oli sisältänyt varsin runsaasti myös perinteistä jouluruokaa. Oli miten oli, Tornin joululounas oli selvästi enemmän jouluruuan ystävän valinta kuin joulubrunssi.Urakkani jouluruuan maistajana ei kuitenkaan ollut vielä ohitse.Kasino tarjoilee yhden Royal Ravintoloiden perinteisimmistä joulupöydistä.Kasinon alakerran pienempään saliin katettu buffetti on elegantti ja houkutteleva. Hovimestari saattaa minut Kasinon itäpäädyn ikkunapöytään, josta aukeaa näkymä Korkeasaareen ja Kruunuvuorenselälle. Pöytään tuodaan karahvillinen jäävettä.Vieressä vanhemmat rouvat ­tilaavat rohkeasti samppanjaa ja vaihtavat kuulumisia. Voisi helposti kuvitella ajan pysähtyneen jonnekin vuosikymmenien taakse, mutta epäilen, ettei Kasinolla olisi ollut näin huomaavaista palvelua silloin, hyvästä ruuasta puhumattakaan.Perunalaatikko on herkullisen imelää ja rikkaan voista, lanttulaatikko pinnalta rapeaa ja sisältä makeaa, kinkku murean kypsää ja suolaista.Blinejä ei ole, mutta pienet tillivoissa uivat potut ovat nättejä ja maukkaita. Graavilohi on mietoa ja pehmeää, ja smetanan ja siianmätien kanssa tarjoiltu punasipuli on leikattu asiaan kuuluvan pieneksi silpuksi. Lämminsavulohi on pehmeää ja ihanan tuoretta.Waldorfinsalaatti on kirpeän raikasta, ja rosolli nostaa joulutunnelmaa. Vain härän ulkoseläke on hiukan sitkeää, mutta se taitaa kuulua ulkofileen luonteeseen. Syystä tai toisesta otan bratwurstejakin, ihan kuin en muuten saisi itseäni ähkyn partaalle.Jälkiruuaksi poimin hiukan kotimaisia juustoja viikunahillokkeen ja ohuiden näkkileipien kanssa. Olen niin täynnä, etten jaksa hedelmäkakkua, vaikka se se vasta olisikin jouluisaa.Kasinolla on rauhallista ja miellyttävää ja erityisesti palvelu on virheetöntä.Joka kerta kun palaan takaisin pöytääni uuden lautasellisen kanssa, on vanha lautanen käytettyine aterimineen viety pois ja tilalle tuotu uudet aterimet. Vastaavasti seisova pöytä näytti jokaisella visiitillä yhtä siistiltä. Nämä detaljit ilahduttivat minua yhtä paljon kuin ruuan laatu.Kasinoa ja Tornia ei oikeastaan kannata verrata toisiinsa, koska ne edustavat kahta erilaista joululounaan tyyliä –Torni on keskustan ytimessä, kun taas Kasino on merenrannassa. Ne pikemminkin täydentävät toisiaan kuin kilpailevat keskenään.Voisi kuvitella, että tämä runsas jouluruuan syöminen näin lyhyessä ajassa tökkisi, mutta sen sijaan huomaankin pohtivani, milloin poikkean seuraavan kerran johonkin joulubuffettiin. Sesongin herkuista kannattaa ottaa kaikki irti. Nyt sitä saa!Kasarmikatu 5. Joulubrunssi (32 e) lauantaisin 16.12. asti klo 12–13.30 ja 14.30–16. Joululounas (69 e) 23.11.–22.12. klo 11.30–16. Jouluillallinen (69 e) 7.12.–22.12. klo 17 alkaen.Laivastokatu 1. Joulubuffet (59 e) 25.11.–22.12 ma–to klo 11.30–14 ja 18–22. Pe klo 11.30–14.30 ja 17–19 ja 20.30–22.30. La klo 12–14.30 ja 16.30–19 ja 20.30–22.30. Su 26.11. ja 3.12. 12–14.30. Su 10.12. ja 17.12. 12–16. Pe 22.12.2017 vain lounas 11.30–14.Pohjoisesplanadi 29. Joululounas 7.12.–22.12. Ma–pe klo 11.30–15. Kahden ruokalajin menu 37 e. Kolmen ruokalajin menu 45 e.Hesperiankatu 22. Joulubuffet (52 e). Kattaukset 4.–21.12. ma–pe klo 11.30–13.30 ja 14–16. Ei 6.12. 22.12. kattaus klo 11.30–15.Korkeavuorenkatu 27. Joululounas (37 e) 4.12.–22.12. klo 11.30–14.30.Bulevardi 2–4. Joululounas 7.–22.12. ma–pe klo 11.30–15.30. Hinta 58 e.Pieni Roobertinkatu 1–3. Joululounas 11.12.–22.12. arkisin klo 11.30–14. Sisältää alku- ja jälkiruokabuffetin sekä pääruuan pöytiin tarjoiltuna. Menun hinta 52 e.Kaivokatu 3. Joululounas (59 e) arkisin alkaen 7.12. klo 11.30–15 sekä la 16.12. klo 13–16.Eteläranta 10. Joulupöytä (89 e). Lounaskattaukset klo 11, ma–pe 11.– 15.12, ma–pe 18.–22.12., la 16.12. Illalliskattaukset klo 17:30, ke 13.12 – pe 15.12, ke 20.12. – to 21.12., la 16.12.Fabianinkatu 14. Pörssin joulupöytä (59 e) 8.12.–22.12 ma–pe klo 11.30–15, la 16.12. klo 12.30–15.30 ja 18–23. Pe 22.12. klo 18–23.