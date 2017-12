Nyt.fi

Japanilaisessa tv-ohjelmassa ihastellaan kuopiolaiskoulua – Katsoimme japaniksi dubatun ohjelman Youtuben suom

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Kuopiolaista-Jynk%C3%A4n-koulua-ihmetell%C3%A4%C3%A4n-Japanin-televisiossa-katso-video/1081701?pwbi=2d53877878d007010f79bf25d7f69f80