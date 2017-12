Nyt.fi

The Punisher on ensimmäinen Marvel-sarja, jossa todellinen politiikka on sarjan ytimessä – ja siksi se on Netf

Joskus todellisuus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Marvelin ja Netflixin

The Punisher

https://www.hs.fi/nyt/art-2000002925110.html

The Punisher

Frank lukee

En paljasta