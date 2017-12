Nyt.fi

Huono huumoriräppi on Suomen kovinta hittimusiikkia, vaikka yli 30-vuotiaat eivät tajua siitä mitään – Lajin y

Kebab-biisin kaltainen uuden ajan huumoriräppi on noussut tänä vuonna Suomessa isoksi ilmiöksi.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt uuteen nousuun lähtenyt tyylilaji poikkeaa kuitenkin aikaisemmasta huumoriräpistä.

Suurilta levy-yhtiöiltä eivät Slim Millin ja kumppaneiden kuuntelijamäärät ole taatusti jääneet huomaamatta.

Niin, siinä hän nyt istuu.

Tämän kaiken takia nykypäivän huumoriräppi on suosittua juuri Youtube-sukupolvessa: suurin osa faneista on reilusti alle 30-vuotiaita, koululaisia ja teini-ikäisiä.

Vajaassa kahdessa vuodessa Slim Mill on saavuttanut köykäisesti tehdyillä kappaleilla enemmän kuin monet elämänsä musiikille uhraavat lahjakkaat muusikot vuosikymmenissä.