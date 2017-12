Nyt.fi

Ravintola Emo itsenäistyi Olon varjosta – neljän tähden ravintola tarjoaa annoksissaan makua, kokoa ja ajatust

Emo

★★★★Kluuvikatu 2, emo-ravintola.fiMa–pe klo 11.30–24, la 14–1.Lounasmenu 39 e tai 55 e. Illallisen alkuruuat 16–19 e, pääruuat 25–37 e, jälkiruuat 13–15 e. Neljä ruokaa 54 e. Kuusi ruokaa 69 e.Se on muuttanut, ja siitä on tullut fiini. Kasarmikadulla sijaitessaan tämä huippuravintola Olon sisar oli näistä kahdesta arkisempi, mutta aina käynnin arvoinen. Kynnys sympaattiseen monttuun oli matala.Nyt uusi Emo on asteen verran hienompi ja kalliimpi. Olon imagoon ja hintoihin on silti matkaa.Uusi paikka on Kluuvikadulla Kämpin talossa. Tässä toimi yli kymmenen vuotta Yume, joka aloitti japanilaisena, ja alkoi sittemmin tarjota yleisaasialaista ruokaa, jota sai jo muualtakin.Huomattava moni Emon asiakkaista on hotellista. Näin oli ainakin eräänä keskiviikkoiltana. Lounaalla taas oli paljon lähistön työpaikkojen väkeä, mutta tuskin liikkeellä omalla rahallaan.Illalla on tarjolla Chef’s Menu, jossa voi valita neljä ruokaa (54 e) tai kuusi ruokaa (69 e).Paketeista luvataan, että keittiö suunnittelee menun päivän parhaista raaka-aineista. Ainakin nyt kuudesta ruuasta viisi oli jo tovin voimassa olleelta listalta. Annoksilla oli reilusti kokoa, mutta loppusumma vain puolet siitä, mikä olisi kertynyt erikseen poimimalla.Ensimmäinen alkuruuista oli ”jenkkityyliin” graavattua lohta. Tarkoittikohan se ginin jämäköittämää kalaa? Oli piimäkastiketta ja vesikrassisosetta ja pinnalla mallasrouhetta.Hyvää, mutta ei pysäyttävää.Oli linnunmaksamoussea, kanan- ja hiukan hanhenmaksaa. Pieni briossi saatteli, mutta annoksen kruunasi oma musta­herukkahillo.Soma ja herkullinen alku­ruoka.Raviolit eivät ensi kuulemalta sovi tällaiseen parempaan paikkaan, mutta niissäkin on eroja. Täällä oli maa-artisokkia kääräisty unelmanohueen taikinaan. Juuresten paahdettua kuorta oli päällä. Mukana oli suppilovahveroita, jotka maistuivat myös muhevassa liemessä. Kiehtova annos, koko vuodenaika yhdellä lautasella. Parasta aikoihin.Äkkiä paahdetussa ­kuhaviipaleessa, fenkolissa ja paksoissa ei ollut moitteen sijaa.Kuningasrapubolognese sen sijaan kuulosti oudolta. Kallis raaka-aine oli pilkottu mössöksi. Se ei sellaisenaan puhutellut, eikä liioin ­rapukastike.Toiseen pääruokaan oli leikattu kolme kunnon viipaletta punaiseksi jätettyä hirvenfileetä, luu­ydinkastiketta ja selleri-gruyèrepaistosta seuranaan. Perinteinen, puhutteleva annos, mutta savun makua oli hirvi saanut liikaa. Se alkaa olla yleinen vitsaus.Jälkiruoasta ei ollut huipennukseksi. Omena-marenkipaistos oli kovin makea, ja kunnolliset kontrastit puuttuivat. Pikkuruiset omenahillomunkit hyvittivät. Ikävä tuli lounaalla nautittua, listalta poistunutta maitosuklaan, appelsiinin ja lakritsan yhdistelmää.Juomapakettejakin on, mutta ne eivät arki-iltaamme sopineet. Lasi katalonialaista punkkua riitti. Tarjoilija kertoi mielellään, mitä viinisuositukset olisivat olleet ”fiilispohjalla”. Vakuuttavia.Lounaalla kolmen ruuan menussa etu listahintoihin nähden oli vain kympin luokkaa, mutta viiden ruuan High Fivessa se olisi ollut hyvinkin puolet.Emolla on Olon hintoihin on vielä eroa. Raaka-aineet ovat kuulemma usein samasta paikasta, mutta Olossa on kotimaisuusaste isompi, ja käsityötä on enemmän.Emon sisustukseen on jätetty joitakin japanilaisravintolan elementtejä, jyhkeät kiviset porrasaskelmat ja puurakenteita.Paljon on uutta, muun muassa neuvokas ja tunnelmallinen tilanjako läpikuultavilla kankailla. Taas kerran täällä joutui kummastelemaan astioiden valintaa. Aterimet tuppasivat valahtamaan kissankuppimaisten kulhojen reunoilta ruokaan.Se ei kikkaile millään oudolla, mutta perinteisiin aineksiin ja annoksiin on saatu uutta näkemystä.Mielenkiintoista ja ilahduttavaa, että täälläkin kasvisannos, maa-artisokkaraviolit, oli kaikkein parasta. Jopa tällaisen syöjän mielestä, jolla ei ole mitään hinkua lihattomuuteen.