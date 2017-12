Nyt.fi

Jokaiselle jotain, suolaa ja rasvaa – Lost in Helsinki tarjoaa paremman hampurilaisen kuin pikaruokaketjut

Lost in Helsinki

PIKATESTIKaisaniemenkatu 3, lostinhelsinki.fiMa–to klo 8–1, pe 8–2, la 10–2, su 10–24.Lounas 9,20 e, iltaisin alkuruuat 4,90–11,90 e ja pääruuat 8–13 e, cocktailit 9 e., ja se kuuluu olevan etenkin turistien suosiossa. Paikka näyttäisi tarjoavan vähän kaikenlaista: on kahvia ja lounasta, pizzabuffet, iltaisin burgereita ja cocktaileja, livemusiikkia, dj-iltoja ja ties mitä.Lost in Helsingistä uuden kodin on löytänyt sellainenkin helsinkiläinen instituutio kuin vuodesta 2001 pyörinyt lauluntekijöiden Samettiklubi. Ravintolan konsepti ei ehkä ole selkeä, mutta ainakin se on monipuolinen.Miten se toimii käytännössä?Marraskuisena perjantai-iltana yli puolet tuoleista on jo täynnä ja puheensorinasta erottaa ainakin englantia ja ranskaa. Muutamassa pöydässä tutkitaan Helsingin karttaa, toisissa ruokalistaa. Kansain­välinen tunnelma siis.Seinät ovat saaneet paria eri tapettia ja punaista sekä hopeanhohtoista maalia. Valaisimia on noin tusinaa eri tyyliä ja ­koriste-esineiksi on valikoitunut sekalaista vanhaa keski­eurooppalaista kitschiä: kirjoituskoneita, vanhoja puhelimia ja kameroita.Maun takaavat suola ja rasva: Pizzat, sipulirenkaat ja purilaiset kelpaavat kaikille. Tarjolla on toki myös kasvisversioita ja pari vegaanistakin vaihtoehtoa. Lounasta on tarjolla arkisin yhdestätoista kolmeen. Päivän pastan tai salaatin sijaan voi valita pizzaa seisovasta pöydästä. Iltaisin keittiö suljetaan vasta valo­merkin yhteydessä, joten ruokaa saa viikonloppuisin puoli kahteen saakka. Se on harvinaista ja ilahduttavaa.Tilaukset tehdään tiskiltä. Palvelu on ystävällistä ja nopeaa, kiireisen illan huomioon ottaen.Talon suosituimmaksi annokseksi mainostetun burgerin pihvi keskeltä pinkki ja mehevä. Salamipizzaan on leivottu metka ominaisuus: juusto onkin emmentalia, vaikka mozzarella olisi perinteisempi valinta.Tiettävästi Lost in Helsinki on joskus tarjoillut poroburgeria ja lohikeittoakin, mutta konsepti näyttää hieman muuttuneen.Sinänsä sympaattinen Lost in Helsinki haluaa olla vain mahdollisimman matalan kynnyksen halpa ja hilpeä oleskelupaikka, jossa viihtyy niin ­turisti kuin paikallinen. Se yrittää tarjota vähän kaikkea, mutta ei loista erityisesti missään.