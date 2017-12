Nyt.fi

Esiintymispelkoinen Tuula Kolehmainen joutui työttömäksi ja ryhtyi stand up -koomikoksi: "Ensimmäinen keikka m

Eräänä päivänä hän mietti, voisiko elämässä olla jotakin muutakin. Hän pohti, että oikeasti hän haluaisi kirjoittaa ja käyttää omaa ääntään. Ja esiintyäkin. Tämä oli aika yllättävää, koska Kolehmainen oli koulussa aina se, jolle esitelmänpito oli ylivoimaista.”Näyttelin kyllä joissakin koulunäytelmissä, sellaisissa joihin kaikkien oli oikeastaan pakko osallistua. Lavalla menin usein paniikkitilaan eikä näyttelemisestä oikein tahtonut tulla mitään, kun tärisin ja suu kuivui ja sanat eivät muistuneet mieleen.”Vielä yliopistossa opiskellessaankin hänen piti mennä esiintymiskammoisten ryhmään, kun pakollinen suullisen viestinnän kurssi piti suorittaa.. Synttärijuhlissa hänen ystävänsä, joka teki stand up -keikkoja, kysyi, oliko Kolehmainen koskaan miettinyt, haluaisiko hän kokeilla lavalla oloa.”Koko keho sanoi ei”, hän muistelee. Tästä huolimatta hän sanoi kyllä, koska oli päättänyt tehdä jotain esiintymispelolleen.Kolehmainen oli jo oikealla polulla: hän oli löytänyt apua itsensä kehittämisestä, esimerkiksi NLP-kursseista. Siellä hän oli oppinut tukun erilaisia tapoja, joilla hallita jännitystä: esimerkiksi, että jäsenten ravistelu rentouttaa ja yläviistoon katsominen auttaa ajattelemaan myönteisesti. Hymyileminen taas viestittää keholle, että kaikki on kunnossa.Kun 30-vuotissyntymäpäivistä oli kulunut vajaa neljä kuukautta, Kolehmainen oli ensimmäisellä keikalla Hämeenlinnassa ja puhui ihmisten edessä miesasioistaan, juuri aloittamastaan autokoulusta ja kummitytöstään. Joka jutun välissä Kolehmainen kurkkasi muistiinpanojaan.Idean esitellyt ystävä oli auttanut juttujen hiomisessa ja esimerkiksi huomauttanut jos jokin jutuista oli kulunut. Lavakomiikka ei ollut Kolehmaiselle ollenkaan tuttua: ensimmäisen stand up -keikan hän kävi katsomassa kuukausi ennen omaa ensimmäistä keikkaa.Keikkoja kertyi ja Kolehmainen huomasi pitävänsä jakamisen tunteesta, joka lavalla ollessa tulee.”Saan jakaa kokemuksiani toisten kanssa ja heille tulee siitä hyvä mieli. Saan olla tekemässä ihmisten illasta kivan jutuillani. Toisten naurattaminen on ollut lempiasioitani pikkutytöstä asti.”Hän on keksinyt lisää keinoja jännityksen suitsimiseen. Kolehmaista on auttanut valmistautuminen ja ulkoa opettelu, joka auttaa välttämään rönsyilyä. Näin hän pystyy rentoon esitykseen. Joskus jännitystä helpottaa se, että juttelee naistenhuoneessa jollekulle.Kolehmainen tekee keikkoja, mitä työltä ja väitöskirjan tekemiseltään ehtii.”Jotenkin tuntuu, että olen yhtä esiintymiskammoinen kuin aloittaessani. Olen vain löytänyt työkaluja siihen. Tiedän myös, että tarvitsen sen jännityksen keikan alkuun, se auttaa.”Hän nousee lavalle näillä näkymin jälleen helmikuussa.