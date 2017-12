Nyt.fi

Uutuusdokumentti kertoo, miten graffiti tuli Helsinkiin 1980-luvulla – listasimme 5 olennaista graffiteista ke

1. Norman Mailer & Jon Naar: The Faith of Graffiti (1974)

2. Martha Cooper & Henry Chalfant: Subway Art (1984)

3. Tony Silver: Style Wars (1983)

4. Roger Gastman & Caleb Neelon: The History of American Graffiti (2011)

5. Walter Hill: Soturit (1979)

Uudet diktaattorit – Stadilaisen graffitin arkeologia Kino Engelissä (Sofiankatu 4) 20.12. klo 21.00. Liput 10 €.