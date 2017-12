Nyt.fi

Skiffer-ravintola laajensi Kallioon, ja tarjolle tuli uusi liuska nimeltä Kallio, joka on tulinen tapaus – pik

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Fleminginkatu 8. skiffer.fi.Ma–to klo 11–22, pe 11–23, la 12–23.Liuskat 10–17,50 e (ma–pe 11–15 päivän lounasliuskat ja salaatit 11 e), päivittäin vaihtuva salaatti 16 e, jälkiruuat 5–6 e, naposteltavat 4–5 e.Kas, ravintolan metallinen koristeankkuri se siinä töröttää Fleminginkadun märän jalkakäytävän laidassa. Olemme ylhäällä Kallion kukkulalla, mistä huolimatta ”liuskoistaan” eli soikeista pizzan tapaisistaan tunnettu merihenkinen etelähelsinkiläinen Skiffer on rantautunut kulmille.Ravintola Skifferillä on ollut toimipiste Liuskaluodolla (ruotsiksi Skifferholmen) vuodesta 2010 lähtien, mitä seurasivat ravintolat Helsingin Erottajalla ja Viiskulmassa sekä Hangossa. Marraskuun alussa kolmen entisen liikehuoneiston tiloissa Franzeninkadun kulmassa aloittanut ravintola näyttääkin tutulta. Katosta roikkuvat ainakin Erottajan ravintolasta tutut tai vastaavat metallivalaisimet.Joku saattaisi kutsua paikkaa kalliolaisittain fiiniksi, mutta kyse vaikuttaa olevan enemmän helposta tyylikkyydestä: soulmusiikki svengaa, herkullinen pizzan tuoksu leijailee vastaan ja tunnelma on synkkään räkäkeliin verrattuna ilahduttavan lämmin.Alkupalojen, mainion suolaisten ja mehevien paistettujen vihreiden paprikoiden jatkoksi tilaan aiemmista ravintoloista tutun ja vitsikkäästi nimetyn Perry Light -liuskan sekä Kallion ravintolan ainoan oman listalisäyksen. Alueen nimikkoliuskaan tulee Harjun makkaratehtaan Seitsemän chiliä -tuoremakkaraa, hapankaalia, chiliä ja selleriä.Kallio-liuskassa on tulinen tuntuma, muutama makkaranpala sekä kasa hapankaalia keskellä. Läjämäinen asettelu näyttäisi olevan liuskojen juttu, sillä Perry Lightissa löytyy kasa sitruunamarinoitua rucolaa brien, pekaanipähkinöiden, kurpitsansiementen ja päärynän jatkoksi.Liuskojen persoonallinen ja rohkea ote miellyttävät, mutta mitään poikkeuksellista säväystä sinällään kelvolliset pizzat eivät jätä. Voiton viekin jälkiruokana lasipurkista nautittu, maitosuklaata ja merisuolaa sisältävä artesaanijäätelö.Skifferin tulo Kallioon muistuttaa vetona kivenheiton päähän maaliskuussa avanneen Wino-viiniravintolan ilmestymistä: hinnat saattavat olla alueen peruskuppiloihin tottuneelle korkeammat, mutta laadukkaasta yrityksestä, ylentävästä viihtyisyydestä ja vaihtelusta maksaa mielellään.Halpoja mättöpizzerioita Kallion suunnalla riittää. Niiden vastapainoksi Skiffer ja Helsinginkadulta löytyvä Tenho tarjoa­vat kiinnostavampaa kulmaa aiheeseen.