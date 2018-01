Nyt.fi

Osa faneista vaatii The Last Jedin poistamista Tähtien sodan kaanonista – analysoimme elokuvan, joka jakaa mie

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joidenkin mielestä

Toiset ovat

Kolmas kritiikin

Mutta adressi

Peli on aika lailla

Yksi elokuvahistorian

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005176849.html

Reyn syntyperään

Luke on

Yoda palaa

The Last Jedi

Tässä tapaamisessa

Tämän elokuvan

The Last Jedi

Mitä se tarkoittaa