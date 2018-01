Nyt.fi

Dokumenteista tuttu objektiseksuaali Erika Eiffel esittelee helsinkiläisgalleriassa ensimmäistä kertaa rakaste

Erika Eiffel: Fressie – The Untold Iron Lover 9.–14.1. asti Creat Spacessa (Albertinkatu 12). Avoinna joka päivä klo 12–18.

Joku ehkä muistaa. Hän oli nainen, joka vuonna 2007 avioitui Eiffel-tornin kanssa ja antoi kasvot objektiseksuaalisuudelle, esineisiin kohdistuvalle rakkaudelle.Aihetta revitellyt sensaatiohakuinen dokumentti teki Eiffelista kuuluisan mutta väärinymmärretyn hahmon. Hänen elämässään olisi nimittäin aineksia vähintään kymmeneen romaaniin. Eiffel on esimerkiksi entinen ilmavoimien kadetti, jolla on ollut suhde japanilaiseen miekkaan, jousiammunnan kaksinkertainen maailmanmestari ja nyt nostokurjen kuljettaja.Toimittajayritti tiivistää Eiffelin tarinan vuonna 2012 julkaistuun kirjaansa. Kirja päättyi Eiffelin suhteeseen nostokurjen kanssa, mutta uusia käänteitä on riittänyt.”Hänen uusin rakastettunsa on toimiva giljotiini”, Flinkkilä ­kertoo.Giljotiini kuului alun perin Eiffelin ystävälle ja kohtalotoverille, Berliinin muurin naineelle. Tämä menehtyi vuonna 2015 kotitalonsa tulipalossa, jossa tuhoutui myös hänen pitämänsä giljotiinimuseo.Giljotiini ja liuta muita esineitä Eiffelin elämän varrelta on nyt esillä Albertinkadun Creat-galleriassa.”Käsittääkseni hänellä on ollut kymmenen vuoden ajan kiintymyssuhde tähän giljotiiniin, ja nyt hän tulee ensimmäistä kertaa julkisesti esiin sen kanssa”, näyttelyä järjestävä Flinkkilä sanoo.Eiffel on myös itse lupautunut olemaan galleriassa tavattavissa näyttelyn ajan. Hänen vaiheikas elämänsä kuulostaa helposti liian uskomattomalta ollakseen totta, mutta Flinkkilä vakuuttaa, että kaiken keskellä on ihan oikea elävä ihminen."Kun kävin ensimmäistä kertaa Erian kotona Berliinissä ja näin jousiammuntamitalit, miekat ja valokuvat japanista, tarina tuli eläväksi", hän muistelee.