Musiikkitoimittajan keikkasuositus perjantaille: kova hiphopryhmä Ceebrolistics tekee paluun klubikeikalle

Ceebrolistics Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4–6) pe 19.1. Ovet klo 20. Liput 26–29 e. K-18.