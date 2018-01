Nyt.fi

Eeppistä metallimusiikkia synkästä ja kylmästä pohjolasta – Swallow The Sunissa yhdistyvät hyvät biisit ja suo

Jyväskylästä

Swallow The Sun, Sleep of Monsters ja Red Moon Architect Korjaamon Vaunusalissa (Töölönkatu 51 A) pe 26.1. Ovet 20.00. Liput 15–18 e. K-18.

yhtyeestä kertoo paljon sen nimi. Jos nimittäin Swallow the Sunille pitäisi keksiä logo, joka kuvaa sen musiikkia, se voisi hyvinkin esittää jonkin sortin auringon nielevää, mustaa entiteettiä.Pääosin doom- ja death-metallien tyylilajeilla pelaava yhtye tekee hidasta, raskasta ja synkkää musiikkia.Äärimmillään eli käytännössä yhtyeen viimeisimmällä, vuonna 2015 julkaistulla Songs From The North -tripla-albumin kolmannella levyllä Swallow the Sun on murskaavan painostava. Kuunnellessa tuntuu, että jää sadan tonnin painoisen, yhden kilometrin tuntivauhdilla kulkevan masennuksesta kärsivän maansiirtokoneen alle.Kun biisien nimet ovat esimerkiksi Empires of Loneliness ja Abandoned by The Light, tulee mieleen, että huonommalla maulla tehtynä synkistely voisi lipsahtaa tahattoman huumorin puolelle, mutta ei tämä naurata ollenkaan.Vaikka yhtyeen musiikki on epätoivoista, siinä pilkahtelee silloin tällöin jotain kaunista – vähän kuten ydinräjähdys on kamala ja tuhovoimainen ja samalla hirvittävän kaunis katsella.lähtöisin olevasta, kohta kaksikymmentä vuotta kasassa olleesta Swallow the Sun -yhtyeestä kertoo paljon myös se, että sen englanninkielinen Wikipedia-sivu on pidempi kuin suomenkielinen. Yhtye on arvostetuimpia suomalaisia metalliyhtyeitä maailmalla.Bändin kansainvälinen menestys perustuu paitsi taidokkaasti sävellettyihin lauluihin, varmasti myös paljolti suomalaiseen eksoottisuuteen.Vientituotteeksi siinä on nimittäin kaikki Suomi-kliseet kohdallaan: synkkää, eeppistä metallimusiikkia synkästä ja kylmästä pohjolasta.