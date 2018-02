Roasbergin Sivukonttori on mukava olohuone katutason alapuolella – giniä löytyy ja muutenkin ollaan siirtomaaimperiumien tunnelmassa

Nyt.fi

Päivitetty 20.2. kello 13.35: Lisätty L-kirjain Steam Hellsinki -baarin nimeen, sekä selvennetty Steam Hellsingin sisustuksen edustavan steampunkia.

torstaina ulkona sataa vettä. Roasberg-kahvila Mikonkadulla, aivan Rautatientorin ja Ateneumin vieressä, on houkuttava pakopaikka, ja oven avaamisen jälkeen iskeekin vastaan pari-kolmekymppisten iloinen pulina.Tänne ei nyt kuitenkaan jäädä, vaan suunnataan tiskin kulmalta portaita alas Roasbergin baarilaajennukseen, Sivukonttoriin. Yläkerran väenpaljous ei ulotu tänne asti: leveillä sohvilla on hyvin tilaa ainakin näin alkuillasta, eikä baarimestarin huomiostakaan tarvitse kilpailla.Roasberg avattiin huhtikuussa 2015, ja siitä on jo ehtinyt tulla suosittu töiden jälkeinen olohuone monelle. Sivukonttori puolestaan avasi ovensa syyskuun 2017 alussa.Koska Sivukonttori sijaitsee katutason alapuolella, täällä ei ole ikkunoita, mikä tekee tunnelmasta miellyttävän hämyisen. Sisustus värimaailmoineen luo mielikuvia 1800-luvun perienglantilaisesta porvarillisuudesta: kirjahyllyn yläpuolelta löytyykin viittaus Britannian siirtomaavallan aikaan tekstillä ”East India Trading Co”, Itä-Intian kauppakomppania.Saman aikakauden kanssa flirttailee esimerkiksi Kampin Steam Hellsinki, joskin Sivukonttoria fantasiamaisemmassa steampunk-muodossa.juomavalikoimassa voi myös nähdä piirteitä 1800-luvun Englannista – tai sitten kyse on vain siitä, että hyvä gini on ollut viime vuosien trendikkäin alkoholi. Sivukonttorista giniä löytyy useita laatuja aina halvasta Beefeaterista arvostetumpaan Hendrick’siin ja trendikkääseen Helsinki Dry Giniin.Giniä on esimerkiksi lyhyessä Negronissa, jossa maistuvat lisäksi makea vermutti ja karvautta tuova Campari.Mutta ei Sivukirjasto ole pelkkää gininjuontia. Ystävällinen baarimestari kehittää pyynnöstä listan ulkopuolelta juoman, johon lorahtaa vaaleaa rommia, hunajaa, sitruunaa ja angostuuraa – melkein kuin kylmä rommitoti siis. Yhdistelmä on kaikessa yksinkertaisuudessaan erittäin toimiva.nälkä yllättää, voi yläkerrasta käydä hakemassa syötävää. Vitriinissä on tarjolla erilaisia kakkuja ja piiraita, ja lounassalaattiakin (kahdella täytteellä 9,90 e) saa niin pitkälle iltaan kuin raaka-aineita vain riittää.Mitään erityisen mullistavaa ruoka-, juoma- tai sisustuspuolella Roasbergin alakerta ei tarjoile. Mutta ei tarvitsekaan.Ennen kaikkea Sivukonttori on mukava ja mutkaton olohuone, jonne on helppo tulla yhdelle tai parille, yksin tai ystävien seurassa.