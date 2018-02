Kirjailija ilmeisesti teeskenteli televisiossa, ettei kuule kun häneltä kysyttiin Trumpin salasuhteesta – syytti teknistä vikaa, kanava julkisti ääninauhat Michael Wolff on joutunut ongelmiin, kun hän väitti ensin, että Donald Trumpilla on salasuhde juuri nyt. Myöhemmin hän myönsi, ettei tiedä, miten asia on.