Citycenterin uusimman italialaisen ravintolan tarjonta on monipuolista mutta tylsää

Ostoskeskuksien

Ravintoloista

Lo Stretton

Talon

Viinikastikkeesta

Ostoskeskuksien kilpailu on kovaa. Kilpailukeinoksi ne ovat löytäneet ravintolat.Näin myös Makkaratalon Citycenter.Ravintoloille sijainti aivan Rautatieaseman vastapäätä onkin hyvä, koska nälkäisiä ihmisiä näillä kulmilla riittää.Talon ydinkeskuksessa ei ole pulaa, mutta hyvistä ravintoloista on jopa huutava pula. Parhaat yleensä löytyvät ydinkeskustan ulkopuolelta vähän halvemmista vuokratiloista.Jokaisessa ostoskeskuksessa pitää olla ainakin yksi sushiravintola ja yksi thairavintola sekä tietysti vähintään yksi italialainen.Citycenterissä italialaisia ravintoloita on kaksi, joista uudempi on Lo Stretto. Sen keittiö on avoin. Ravintolasta on suora näkymä kauppakeskuksen portaikkoon. Ostoskeskusmaisema ei varsinaisesti lisää ruokahalua.Lo Stretton ruokalista on pitkä, joten sieltä löytää varmasti jokainen perheenjäsen jotain syötävää ostoskierroksellaan. Pizzoja, pastoja, kaikkea.Lo Stretto kuuluu ikävä kyllä siihen loputtomien italialaisten ravintoloiden listaan, jotka tar­joavat italialaisia klassikoita ihan samalla tavalla, jolla niitä tarjotaan jokseenkin jokaisessa kolkassa maailmaa. Eli intohimottomasti.Ei niin, etteikö Lo Strettossa voisi pistäytyä syömässä. Listalla on jälkiruuat mukaan lukien 65 eri annosta.Ravintoloista alkupalat (15 e) esimerkiksi oli hämmästyttävän iso annos. Varsin kelpotasoisia leikkeleitä oli kolmea lajia, juustoja kahta ja vihanneksia paljon.Kun tarjoilijalta kysyi tarkennuksia ruuasta, hän ei tainnut oikein edes ymmärtänyt kysymyksiä, vaikka niitä yritti kuinka esittää suomeksi, englanniksi ja vähän italiaksikin.Pääruuista munakoisovuoka (15 e) oli jäänyt puolitiehen. Munakoiso ei ollut riittävän kypsynyttä. Tomaattikastikkeessa sen sijaan löytyi syvyyttä. Sama vaivasi myös cannellonia (15 e), joka oli kuitenkin illan paras annos, vaikka pasta oli kovahkoa.Pastaputken sisällä possun, pinaatin ja porkkanan yhdistelmä toimi hyvin. Etenkin pinaattia ja porkkanaa oli käytetty kiitettävä määrä laajentamaa makumaailmaa.Sen sijaan saltimbocca alla romana (29 e) oli huonoin saltimbocca alla romana, jonka olen koskaan syönyt. Nauta oli sitkeää ja parmankinkku maistui eilisen päivän possulta. Salviaa tuskin havaitsi.Viinikastikkeesta tuli mieleen bbq-soosi. Tämän ruokalajin keskeinen idea on kastikkeen makea marsalaviini. Se hävisi jonnekin mönjän syvyyksiin.Grilli oli jättänyt kivat raidat kesäkurpitsoihin, mutta ne olivat ikävän kuivia ja raakoja, siis välinpitämättömästi tehtyjä.