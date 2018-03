Nyt.fi

Pikkuannokset pettivät mutta palvelu pelasi espanjalaishenkisessä Másissa

auennut Más on espanjalaishenkinen ravintola Kampin Scandic-hotellin kyljessä. Más markkinoi etenkin tapaksiaan, joita ravintola tarjoaa lämpiminä, kylminä ja jälkiruokaversioina. Tapaksiin keskittyminen ihmetyttää, sillä kahden arvioillallisen perusteella kaikki pääruuat olivat tapaksia parempia.Ensimmäinen arvioillallinen ajoittui tammikuun lopulle. Pettymys oli pienoinen, kun Más ei sykkinytkään lämmintä espanjalaistunnelmaa lumisateen ja viiman vastapainoksi.Suuri ja matala ravintolasali pelaa neutraaleilla mustan, harmaan, valkoisen ja puun sävyillä. Isoista ikkunoista voi tuijotella Simonkatua tai Kampin kappelia.käy kanssamme läpi listan ja vinkkaa, kuinka monta tapasannosta kannattaa syödä. Sudennälkä lähtee kuudella, joten päätämme jakaa kaikki suolaiset tapakset, yhteensä 12 pikkuannosta (4,80–5,80 e).Tapakset saapuvat pöytään kaikki kerralla, mikä on sääli, sillä lämpimistä tapaksista moni ehtii jäähtyä, vaikka aloitamme makustelun niistä.Naudan brisketti eli rinta on maltettu muhitella pehmeäksi, ja seurana tullut perunalastu paistettu tummaksi ja rapeaksi. Niitä söisi helposti kulhollisen, mutta valitettavasti sipsejä ei saa erikseen. Kelvollisesti suoriutuu myös perunapallero bombas, vaikka manchego-juusto sen uumenissa saisi maistua rohkeamminkin. Onneksi makua löytyi palleroon tökätystä rapsakasta kinkkupalasta.on friteerattu kuorenpuolikkaissa, mistä tarjoilija varoittaa etukäteen, ettei syödessä tule vahingossa puraisseeksi kuorta. Rapsakka leivitys jyrää simpukan maun. Samoin käy artisokkatempuralle, jonka leivityksen alta joutuu arvailemaan, mitä syö. Mieleen tulevat lapsuudessa huoltoasemilla syödyt kanakorit.Hiekka rasahtaa hampaissa, kun puraisen pitkulaista partaveitsisimpukkaa. Surullisen mieto chorizomakkara on keihästetty tikkuun jättikatkaravun kanssa, ja seurana on yhdentekevä chili-mangoshotti. Sherryllä maustettu kolmen sienen kimara on tässä vaiheessa jo jäähtynyt.Ajoitusongelmat jatkuvat kylmissä tapaksissa, sillä lihaisten ja tuoreen oloisten katkarapujen kanssa tullut vesimelonigranite on jo lähes sulanut. Carne-annoksen kinkku on hyvää, mutta tomaattileivän sivumaku on säilykemäisen tunkkainen.Sinihomejuuston, sardellin ja viikunasiirapin kanssa tarjottu sahramipäärynä on hämmentävä yhdistelmä. Missä raikkaus ja tuoreus?tarkoittaa espanjaksi ”lisää” tai ”enemmän”. Santsaus ei tapasten suhteen houkuttele, mutta päätämme vielä jakaa jälkiruuan. Appelsiinijäätelössä on hyvällä tavalla lapsuuden tiikerijäätelön klangi, ja suklaaganache tuo syvyyttä makuun.Ensivisiitistä mieleen jää palvelu, sillä hiljaisena iltana pääsimme todella hyviin käsiin. Asiointi tarjoilijan kanssa sujui leppoisasti, ja lista oli hyvin hallussa.Toisella arvioillallisella helmikuussa otimme alkuun neljä tapasta. Niiden mahduttaminen pieneen pöytään vaati pientä taiteilua. Perunapallo oli edelleen kelpo, mutta artisokkaa ympäröi paksu, rasvaa tihkuva panerointi, jonka jälkimaku muistutti seuralaisen mielestä friteerauslaitteeseen unohtunutta rasvaa. Tartar oli kuivaa ja omituisen mautonta, etenkin, kun listalla luvattiin laadukasta Black Angus -karjan lihaa. Salaatinlehdellä tarjotussa lohicevichessä ei ollut hapokkuudesta tietoakaan.yllättivät positiivisesti. Mehevän turskakimpaleen (26 e) päällä oli reilu keko lohenmätiä. Ihanan toffeiseksi keitetty hummerikastike sitoi hyvin yhteen hauskat lisukkeet, pehmeän punakaalin ja rouskuvan omenan.Seuralaisen ylikypsässä lampaanpotkassa (25 e) oli kunnon paistopinta ja pehmeää perunapyreetä, josta tosin uupui listalla luvattu valkosipulin maku.Tasapainoinen espressovaahto toimi lampaan kanssa, kuten kahvilla tapana on. Yrttistä pistou-kastiketta oli harmillisen vähän, vain pari siveltimenvetoa lautasen reunoilla, ja myös rapea lehtikaali oli statisti. Sääli, koska ne sopivat maun puolesta hyvin kokonaisuuteen.hotelliravintoloiden maine ei toistaiseksi ole kovin mairitteleva, mutta maailmalla ne ovat parhaimmillaan upeita. Jo Tukholman Grand-hotellin Matbaren-ravintolalla on yksi Michelin-tähti.Más saa sen sijaan tyytyä kahteen tähteen. Yksi pääruuista ja toinen palvelusta.