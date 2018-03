Nyt.fi

”Enää ei tarvitse olla pelkästään briejuustoa ja melonibuffettia” – Nyt mennään syömään sunnuntailounaalle eik

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntailounas

Buffetpöytäbrunssille on vaihtoehtoja

Gastro Cafe Kallio

Aito

Bistro O Mat