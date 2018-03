Nyt.fi

Helsingin WTC-talon pieni ravintolamaailma tarjoaa viihtyisässä ympäristössä peruslounasruokaa

saapuu Keskuskadulla WTC-talossa sijaitsevaan ravintola Deliberi K7:ään Aikapihalta tulevan käytävän kautta, tunnistaa Deliberin läheisyyden makean etikkaisesta tuoksusta heti, kun astuu WTC:n puolelle.Käytävän vasemmalla puolella on salaattinoutopiste etikkaisine herkkuineen sekä jopa ravintolamaailma-tyyppisissä ravintoloissa epätyypillinen piste: irtokarkkihylly. Vihtojakin näyttäisi olevan myynnissä. Ydinkeskustassa kannattaa tietysti olla paljon kaikkea tarjolla.Deliberin tausta tosin on kaukana Kehä III:lla. Sen kaksi muuta toimipistettä sijaitsevat Vantaalla viihdekeskus Flamingossa ja ostoskeskus Jumbossa. Selittääkö se irtokarkit tai vihdat? Ei varmaankaan, eikä ole varmaa selittääkö ravintolamaailman konseptikaan niitä. Mutta keskustassa liikkuu paljon väsyneitä pikaenergian ystäviä ja turisteja, joten miksei.konsepti, pienikokoinen ravintolamaailma, joka tarjoaa annoksia eri tyyleihin samassa tilassa, on aika hillitty. Sen keskellä on kassa, jonka vitriineistä voi valita muun muassa sushia, palapizzaa, pintxoja (Baskimaan tapas-annoksia) sekä muita vitriinituotteita ja samassa paikassa myös maksetaan keittiön valmistamat (muun muassa Kitchen Menu -listan) ruoat. Ne puolestaan noudetaan keittiön tiskiltä, vastapäätä noutosalaattipistettä. Juomavalikoimaa täydentää Keskuskadun puolella sijaitseva baari. Koko ruoan tilaamisen ja noutamisen systeemi on yksinkertainen.ravintolakonsepteja yhdistävät ravintolamaailmat saattavat olla kalseita pöytämeriä, mutta Deliberissä on pyritty tekemään miljööstä intiimiä rakentamalla sinne viherhuoneita, joissa saa istua omassa rauhassaan, seurueineen tai ilman. Ne näyttävät mukavilta ja ovat epätyypillinen sisustuselementti. Roikkuvat saniaiset ja käytävän katonrajassa olevat vehreältä sammalelta näyttävät paneelit lisäävät puutarhamaista vaikutelmaa.Deliberi mainostaa erilaisia lounashampurilaisia (valikoima on härkä, porsas, lohi, kana, kasvis ja vegaani) kymmenen euron hintaan ja valitsen niistä limousinehärästä valmistetun perusversion. Vaihtuva ja pysyvä lounaslista tarjoavat vähän yllätyksiä, mutta ehkä tänne ei tulla niiden perässä, vaan hyväksi havaittujen turvallisten annosten.Pysyvän listan teryakilohi, katkarapucaesar, falafelit bataattiranskiksilla (lounaslistan kallein 14 €, vegaaninen) tai feta-avokadosalaatti ovat nykyään peruslounasruokaa. Listalta saa kattavamman valikoiman annoksia, mutta mikään niistäkään ei ole lainkaan yllättävä, päinvastoin. Ne ovat erilaisia lähinnä siksi, että ne voidaan sijoittaa karkeasti erilaisiin kulinaarisiin traditioihin, mutta pad thaista entrocôteen ja savulohipastaan ne ovat tuttuja suosikkeja.kylkeen tilaan baarin hanasta Stallhagenin portterin. Haen valmiin hampurilaiseni keittiön tiskiltä ja asetun syömään kassan vieressä olevalle ylätasanteelle, josta voi tarkkailla koko ravintolaa. WTC:stä Aikataloon kulkeva käytävä ei ole järin kiireinen, joten trafiikki ei pääse häiritsemään ruokailua.Ihmisiä on kuitenkin mukavasti paikalla, vaikka on myöhäinen lounasaika viikolla. Keittiön edessä olevissa pitkissä pöydissä istuu isohko seurue rouvia, jotka ovat selvästi löytäneet kätevän ja tilavan paikan treffata kaupungin ytimessä.Hampurilaisen sämpylä on mennyt korpuksi, mutta mediumiksi paistettu pihvi palvelee asiaansa, suolakurkku on kunnollista ja ranskalaiset rapeita. Kympillä ihan kohtuullinen hamppari, vaikka lähellä on paljon hampurilaistarjontaa.Deliberin vitriinituotteet valmistaa Jumbon Citymarketissa sijaitseva Market Kitchen, eli jos oikein innostuu ravintolan palapizzasta, sitä voi varmaan ostaa Vantaaltakin.