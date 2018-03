Nyt.fi

välillä löytää erilaisen ja loistavan ruokapaikan. Anne’s Vege on sellainen. Tarjolla on kasvisruokaa, joka on paitsi terveellistä myös herkullista. Ravinteikas ruoka on ollut ruokatrendien kärjessä jo pitkään, joten tämän kaltaisia paikkoja luulisi olevan enemmänkin. Espoossa toista kasvisravintolaa ei kuitenkaan ole.Lokakuussa avattu Anne’s Vege sijaitsee kerrostalon kivijalassa, vastapäätä kauppakeskusta. Sen omistajateki toimittajana ja valokuvaajana vuosikausia matkustusjuttuja ympäri maailmaa ja kirjoitti usein ruuasta. Matkoilla hän tutki aina mielenkiinnolla kasvisravintoloiden tarjonnan. Kerran New Yorkin -matkalla hän päätti perustaa oman.menu vaihtuu viikoittain. Testiviikolla noutopöydässä oli manteli-päärynä-varsiselleri-raakamureketta, kvinoaa mintulla ja herneillä, tofua currymarinadissa, peruna-kapris-yrttisalaattia, rusina-kaali-porkkanahöystöä vegemajoneesissa, tomaattihummusta ja kimchiä. Noutopöydän hinta määräytyy painon mukaan, 22 euroa kilo. Saarenoja kertoo, että punnituksen ansiosta hävikki ravintolassa on lähes nolla.Ruuissa on etninen sävy. Mausteita on käytetty rohkeasti, ja siksi ruoka maistuu. Raaka-aineet ovat tuoreita. Etenkin tomaattihummus on erinomaista. Kimchi on raikkaan makuinen, kiinankaali erottuu enemmän kuin korealaisessa ravintolassa pari viikkoa sitten maistamassani annoksessa.Myös keittoa ja raakakakkua on tarjolla. Testipäivänä keitto on parsakaali-kukkakaali-kookosmaitoversio. Yhteensä kymmenellä eurolla syön täyttävän ja monipuolisen lounaan, joten hintataso on kohdallaan. Kahvi kuuluu lounaan hintaan. Teetäkin löytyy. Otan myös raakakakkua, joka on ihanan maapähkinäistä.tehdään alusta saakka paikan päällä. Ruoka on vegaanista ja gluteenitonta eikä myöskään sisällä valkoista sokeria tai laktoosia. Paikkoja on vain muutamalle, joten kannattaa harkita, ottaisiko ruuan mukaan. Siihen kannustaa myös hinta, joka on silloin 10 prosenttia alhaisempi.Lounaan jälkeen olo on ravittu ja sopivan täynnä. Kunpa tulisi syötyä aina näin. Yksi asiakkaista sanookin kassalla, että taas piti tulla, koska tuntui, että tätä ruokaa taas tarvitsee.