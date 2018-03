Nyt.fi

Tästä voisi alkaa lauletun jazzin uusi tuleminen – Harri Kalha kirjoitti svengaavan kirjan amerikkalaisista ja

naisjazzlaulajat – eikö heistä ole kirjoitettu jo tarpeeksi?Ei, ei ole – ainakaan mitään tämän kaltaista, totesin tutustuttuani Harri Kalhan https://www.hs.fi/haku/?query=harri+kalhan uuteen kirjaan Unohtumattomat äänet.Hän nostaa kirjallaan naispuoliset jazzlaulajat kunniapaikalle – ja jo oli aikakin! Toivottavasti kirjasta syntyy buumi, joka nostaa myös nykyisiä jazzlaulajiamme entistä suurempaan suosioon.Amerikkalaisista uranuurtajista muistetaan Billie Holiday https://www.hs.fi/haku/?query=billie+holiday Ella Fitzgerald https://www.hs.fi/haku/?query=ella+fitzgerald ja kourallinen muita. Tässä teoksessa kerrotaan yhtä vaille sadasta laulajasta yli satavuotisen jazzin historiasta. Jotkut heistä ovat yhä elossa.on ihmisiä, jotka kuuntelevat heitä yhä. Tällaisia Kalhan kaltaisia diggareita, jotka kuuntelevat intohimoisesti heidän levyjään. Mutta myös popin megatähtiä, jotka saavat heistä vaikutteita. Tämän kirjan luettuani en enää pysty kuuntelemaan jotain Adelea https://www.hs.fi/haku/?query=adelea tai Amy Winehousea https://www.hs.fi/haku/?query=amy+winehousea entisin korvin.kustantama teos ei ole mikään Wikipedia. Vaikka Kalha kirjaa faktat ja lisäksi häkellyttävän määrän kiinnostavaa jazztriviaa, kuten tällä videolla.Samalla hän analysoi jazzin historiaa taidehistorioitsijan ja sukupuolentutkijan otteella. Parasta on kuitenkin hänen tyylinsä. Tuntuu kuin hän juttelisi leppoisasti lukijan kanssa samaan aikaan kuin levy pyörii soittimessa. Jotakin levyistä on selvästi tarttunut Kalhan tekstiinkin: se svengaa.Unohtumattomat äänet on aivan liian runsas, että sen pystyisi lukemaan kannesta kanteen. Sitä pitää nauttia pieninä annoksina ja mieluiten juuri levyä kuunnellessa. Silloin voi mielessään vaikka väitellä Kalhan kanssa.Kalha suorastaan haastaa keskusteluun. Hän esimerkiksi rakastaa tehdä erilaisia listauksia, joista voisi kinata tuntikausia. Kirjasta löytyvät listat esimerkiksi Nina Simonen https://www.hs.fi/haku/?query=nina+simonen top 10 -albumeista, parhaista vinyylinkansista tai siitä, kenen tulkinta George Gershwinin https://www.hs.fi/haku/?query=george+gershwinin Summertime-balladista on kuumin, ikuisin, kuohkein, keimailevin, yllättävin, retein, discoin ja niin edelleen.jäi lukukokemuksesta suuri nälkä kuulla elävää laulujazzia. Juuri näitä Billien ja Ellan tyttäriä ja poikia. Enkä etsi sitä, joka osaa matkia heitä parhaiten, vaan sitä, joka osaa kertoa itsestään yhtä rehellisesti ja suoraan kuin Billie, Ella ja muut unohtumattomat äänet tekivät.

