Tarvittaisiinko jazzissa #metoota? Sukupuolentutkija kirjoitti naispuolisista jazzlaulajista kirjan

neulan vinyylille ja uppoutuu jazzin syövereihin. Hän saalistaa aarteita levykaupoista ja divareista ulkomaita myöten.Hän laatii pöytälaatikkoon listoja parhaista LP-kansista, parhaista juopottelukappaleista ja kiinnostavista jazz-termeistä.Mutta yhdessä asiassa taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti Harri Kalha https://www.hs.fi/haku/?query=harri+kalha ei ole tyypillinen. Hän julkaisi helmikuussa kirjan nimeltä Unohtumattomat äänet.Se kertoo Kalhan intohimosta: amerikkalaisista naispuolisista jazzlaulajista. Lisäksi hän kertoo valtavan määrän kiinnostavaa pikkutietoa. Hän selittää muun muassa, mistä hipsteri-sana alun perin tulee.kiskoa tutkija kammiostaan ja viedä hänet ulos kuuntelemaan elävää musiikkia. Samalla voimme katsoa jazzmaailmaa sukupuolentutkijan silmin.Tehdään tämä Kalhalle helpoksi. Viedään hänet Kallioon kuuntelemaan, miten Ida Boucht https://www.hs.fi/haku/?query=ida+boucht laulaa Ella Fitzgeraldin https://www.hs.fi/haku/?query=ella+fitzgeraldin tunnetuksi tekemiä kappaleita.

