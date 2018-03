Nyt.fi

Viime vuonna hajonneen Reginan solisti ja soolouralle lähtenyt Iisa ei koe tarvetta olla cool

Iisa Pajula

eli artisti nimeltään Iisa on tyytyväinen.”Juuri olen lähdössä bänditreeneihin. Uusi biisi on ilmestynyt, niin sehän täytyy saada livekuntoon”, hän sanoo puhelimessa.Kevään keikkarupeama on alkamassa, ja Pajula sanoo, että nyt mennään ”nupit kaakossa”.Se ei kuulosta lupaukselta, jollaista moni osaisi Pajulalta odottaa.muistavat Iisa Pajulan edelleen Reginasta. Reginaa rakastivat kriitikot ja yleisö – erityisesti tietty viileän tyylikäs yleisö. Regina kun oli tosi cool.Mutta Regina hajosi 2017, ja se on syytä jättää taakse.”Regina oli bändi ja hyvä bändi olikin, ei siinä ollut mitään vikaa. Mutta minä en ollut Regina, Iisa ei ole Regina. Reginassa joskus tuntui, että vaikka tekisin jotain death metalia, niin sekin kääntyisi elektropopiksi.”Iisassa ja Reginassa on yhteisiä tekijöitä, mutta myös todella paljon erottavaa, Pajula sanoo.”En halua ylläpitää sitä Reginaa. Nyt sooloartistina kiehtoo juuri se, että se on niin henkilökohtaista ja sen avulla pääsee lähelle yleisöä.”Niin, nupit kaakkoon ja sydän auki – se on Iisan resepti nykyään.Mutta eikö silloin ole riski, että homma menee yli ja kaikki se viileys, jota moni esimerkiksi Reginassa rakasti, katoaa?Onhan siinä, ja hyvä niin, sanoo Pajula. Hän sanoo, että ottaa mielellään riskin ja menee vähän epämukavuusalueelle.”Ei minulla ole mitään tarvetta olla cool.”Pajula on nyt niin tyytyväinen. Jos Regina häntä jotenkin rajoitti, sooloartistina rajoja ei ole.”On ihanaa, että ei ole tuomittu johonkin genreen. Että tässä on sinun karsinasi ja tätä tulet tekemään aina ja ikuisesti.”Iisa Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4–6) pe 16.3. kello 21.30. Liput 15 e. Ikäraja 18 vuotta.