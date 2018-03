Nyt.fi

Keväällä kaupunki täyttyy konemusiikista – Tänä viikonloppuna Maunulassa kuullaan Jimi Tenoria ja Mika Vainion

Maunulakoe Maunula-talossa (Metsäpurontie 4) pe–su 16.–18.3. Pe klo 18–21, la 15–24, su 11–18. Vapaa pääsy. Ohjelma osoitteessa maunulatalo.fi. Kotimaan teknokatsaus 10 Ääniwallissa (Pälkäneentie 13) pe 16.3. klo 21–4. Liput 10 ja 13 e.