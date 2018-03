Nyt.fi

Kaupunkiin tupsahti uusi saksofonisti, joka soittaa niin, että jääpuikot tippuvat Vallilan räystäistä

Hän

Hänhän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Työskenneltyään

Miltä Helsingin

Yleisö

Mutta nyt

https://www.facebook.com/jazzkeittio/