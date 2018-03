Nyt.fi

Tämä 1970-luvulla tehty B-luokan elokuva kertoi mustan supersankarin tarinan vuosikymmeniä ennen Black Panther

Black Panther on alkuvuoden juhlituimpia elokuvatapauksia, jonka sankaritarina ja visio edistyksellisestä afrikkalaisesta valtiosta on innostanut etenkin Yhdysvaltojen mustaa väestöä. Moni arvostelija on tosin tiennyt muistuttaa, ettei Black Panther ole lajissaan suinkaan ensimmäinen.Varjoon on jäänyt esimerkiksi musta vampyyrinmetsästäjä Blade, jotaesitti kolmessa elokuvassa vuosituhannen taitteessa. Kymmenen vuotta myöhemmin yksi planeetan suurimmista filmitähdistä,, esitti alkoholisoitunutta supervoimakasta antisankaria elokuvassa Hancock. 1990-luvulla supersankareita esittivät muun muassa koripallotähti(Steel, 1997) ja koomikko(Blankman, 1994).näissäkin elokuvissa nähtiin tummaihoisia yli-ihmisiä, harva niistä pureutui syvälle rotu- ja identiteettikysymyksiin, jotka ovat keskeisiä Black Pantherin tarinassa. Yhtä voimauttavaa agendaa täytyy etsiä kauempaa historiasta, vuoden 1977 halpistuotannosta Abar, The First Black Superman.Räävittömässä fantasiassa valkoihoisten rasismiin kyllästynyt musta tiedemies kehittää taikajuoman, joka muuttaa kansalaisoikeustaistelija John Abarin lähes kaikkivoivaksi supersankariksi.Rotujänniteillä kyllästetyn b-leffan takana oli louisianalainen sutenööri ja osia siitä kuvattiin tiettävästi toimivassa bordellissa ja ilman asianmukaisia lupia. Elokuva pyöri aikoinaan lähinnä Yhdysvaltojen eteläosien drive-in -teattereissa, mutta lauantaina historiallinen harvinaisuus on nähtävissä Helsingissä Night Visions -festivaalin esittämänä.