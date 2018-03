Nyt.fi

Laulaja Aurora haluaa edelleen tehdä albumin, koska kaikkien biisien ei tarvitse olla radiohittejä: ”Olen ehkä

Olemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reggaehenkistä

Aurora ja Intiaanikesä Virgin Oil Co:ssa (Mannerheimintie 5) pe 23.3. klo 21. Liput 16–18 e. K-18.