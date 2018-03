Nyt.fi

Helsingin Citycenterin uusi thaimaalainen ravintola saa HS:n kriitikolta neljä tähteä – erittäin tulinen salaa

Kauppa siirtyy entistä voimakkaammin verkkoon, joten kauppakeskukset houkuttelevat asiakkaita ravintolatarjonnalla. Kampin kauppakeskus on näyttänyt suuntaa 6K- ja Kortteli-ravintolakeskittymillään, ja viime vuoden lopulla myös Makkaratalon Citycenterin toiseen kerrokseen aukesi useampi ravintola.Niistä Bangkok9 keskittyy thaimaalaisiin makuihin ja erityisesti trendikkäisiin katuruoka-annoksiin.Maaliskuun puoliväliin osuneena keskiviikkoiltana saamme pöydän ilman varausta, vaikka täydenpuoleista onkin. Varsin täyteen pakattu on myös Bangkok9:n ruokalista. Erilaisia annoksia on lähes 70. Onneksi ruokalista on jaoteltu järkeviin palikoihin. Alkupalat – täällä nimeltään thai-tapakset – ovat omana rykelmänään, samoin keitot, nuudelit, wokit, curryt ja jälkiruuat.Itse ravintolatila sen sijaan on avaranpuoleinen ja tyylikkään karu, pienellä thai-kitschillä toki höystettynä. Puiset pöydät ovat jykeviä, Thaimaan kuninkaallisten kuvat ovat seinillä, ja näyttävän baaritiskin huipulla huiskuttelee viisi kultaista kissapatsasta. Ravintolasalin perällä olevasta keittiöstä kantautuu houkuttelevia tuoksuja, etenkin grillatun lihan hiilevää aromia.kiinnittivät huomion jo edellisellä arvioillallisella helmikuun lopulla. Silloinen seuralaiseni oli hiljattain palannut parin vuoden työkomennukselta Thaimaasta, joten makujen autenttisuus oli tuoreessa muistissa. Bangkok9 suoriutui seuralaisen mielestä uskottavasti.Tuolloin aterian tähdeksi nousivat pikkuruokalistalta tilatut moo ping -possuvartaat happamantulisen chilikastikkeen kanssa. Ohuet, leveät, mehevät ja juuri sopivasti käristetyt lihapalat olivat tarjoilijan mukaan porsaan kaulaa.Tom yam -keiton aromaattinen liemi oli oikeaoppisen hapan, ja sopan seassa kellui kolme isoa ja pulleaa katkarapua tomaattien, sipulin ja sienien kanssa. Mieleen jäi myös papaijasalaatti som tam, joka rouskui suussa ihanasti ja pukkasi syömisen loppuvaiheessa myös hikeä ohimoille. Makeus, happamuus ja tulisuus olivat hyvässä tasapainossa.Seuralaiseni kiitteli tofuwokkinsa napakoiksi jätettyjä porkkanoita, parsakaalinpaloja ja paksoinoksia, jotka saivat makua paahteisesta valkosipulikastikkeesta. Iloa toivat myös pienet vihreät pippurikimput. Eikä oma vihreä currykanani, jonka mieluusti thairavintolassa aina tilaan, ollut hullumpi sekään.arvioillallisen päätämme aloittaa cocktaileilla, jotka on hauskasti twistattu thaityyliin. Iloinen ja suomeksi asioiva tarjoilija suositteli Tom Yam Roskaa, joka osoittautuikin hyväksi Caipiroska-versioksi. Inkiväärillä, chilillä ja sitruunaruoholla koristeltu hörppy oli hupaisa ja maultaan tasapainossa. Tosin sitä joutui odottamaan hermostuttavan kauan, lähes 20 minuuttia.Tarjoilijan hymy ei onneksi hyytynyt missään vaiheessa iltaa, vaikka etenkin illallisen aluksi kiire oli silminnähden kova.Varsinaisen ruokailun käynnistämme neljällä thai-tapas-listalta poimitulla alkupalalla. Possu teki taas vaikutuksen. Upeasti grillatut kasslersuikaleet tarjottiin paksun chili-limekastikkeen kanssa, joka kutitteli huulia ihanasti ja antoi tietämättämme esimakua tulevasta poltteesta.Oivallisia olivat myös riisipaperirullat. Sisältö oli tuoretta tavaraa marinoiduista ravuista yrtteihin, vaikka jämerimmät mintunvarret olisikin saanut poikkaista puumaisuuden vähentämiseksi.Friteeratut kevätrullat täyttivät odotukset mutteivät yllättäneet. Uppopaistetut kala-äyriäispallot chilikastikkeella olivat alkupalakimaran heikoin esitys. Tahmea hapanimeläkastike ei pelastanut kumisia palloja ja kuutioita.tullessa pöytään nenään humahti kalakastikkeen tuoksu. Se oli peräisin vaatimattoman näköisestä salaatista, jossa oli vaaleaa possumakkaraa ja tulista kastiketta. Makkaran koostumus muistutti lihaisaa lauantaimakkaraa, ja se oli leikattu aaltoraudalla samaan tapaan kuin kiinalaisten ravintoloiden kurkut ja porkkanat. Makkaran kaverina oli jämäköitä salaatinlehtiä, paksuja kurkkutankoja, raakaa punasipulia – sekä reilusti korianteria ja chiliä. Tarjoilija varmisti tilatessamme, haluammeko varmasti täyden kolmen chilin tulisuuden ja nyökkäilimme innoissamme.Palataan salaattiin pian, mutta maistetaan ensin toista pääruokaamme, rapeaa possunkylkeä ja wokattua vesipinaattia osterikastikkeella. Valkosipulin ja maltillisen chilin terävöittämä annos oli makumaailmaltaan pyöreä mutta rakenteeltaan ei. Rätisevän rapea possu ja rapsakkavartinen vesipinaatti komppasivat toisiaan onnistuneesti ja kahden tason rouske ilahdutti.Possumakkarasalaatti puolestaan tarjosi kipakan kokemuksen. Pari ensimmäistä haukkua meni hyvin. Makkaran ja raa’an sipulin yhdistelmä kirvoitti pari kaskua thaityylisestä porilaisesta, jossa on paahtoleipäsiivujen sijaan salaatinlehtiä.Sitten ei enää naurattanutkaan. Polte alkoi levitä ympäri suuta ja kivuta kolmen luvatun chilin tasolle. Ja miten ihanan kivuliasta se olikaan. ”Herranjumala, mun huulet irtoaa kohta!” päivitteli seuralainen syödessämme.Pian kuuma aalto kuitenkin vaimeni, lopuksi enää vain kevyesti huulia kutkutellen. Miten onnistunut ja taitavasti maustettu salaatti! Tässä vaiheessa tosin teki jo mieli toista pullollista viilentävää Singha-olutta.ote on rento, ja sinne kelpaisi mennä niin after workeille kuin treffeillekin. Se on kotoisan ja mutkattoman ravintolan merkki. Viereisissä pöydissä istuskeli hyväntuulisia seurueita aina taaperoperheistä vanhempiin rouviin, joiden hykerryttävää kuulumistenvaihtoa olisi kuunnellut vaikka kauemminkin.Tunnelman sijaan tärkeintä on kuitenkin ruoka, joka Bangkok9:ssä on rentoa, taitavasti tehtyä ja riittävän autenttista. Pätevä possukokkaus, tuoreet kasvikset ja kekseliäät cocktailit olisivat jo sinällään riittäneet onnistuneeseen käyntiin, mutta viimeinen silaus oli possumakkarasalaatin itkettävän hyvin toteutettu chilihyökkäys, jonka ansiosta poistuimme Bangkok9:stä ihanassa endorfiinihuumassa.