Nyt.fi

Neurologiasta tanssia – uudistettu versio tanssikriitikon ylistämästä ”täysosumasta” nähdään Helsingissä

Kansainvälisestikin

Sacksin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The Body of Work Zodiakissa (Tallberginkatu 1 b) ti 27.3. ja ke 28.3. klo 19. Liput 16,50–27,50 e, www.tiketti.fi http://www.tiketti.fi Julia & Romeo Kansallisteatterissa (Läntinen Teatterikuja 1) pe 24.3., ,ti 27.3. ja to 29.3. klo 19. Liput 19-47 e, www.lippu.fi http://www.lippu.fi