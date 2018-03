Nyt.fi

tarkasteltuna ei uskoisi menevänsä italialaiseen viiniin ja ruokaan erikoistuneeseen ravintolaan.Helmikuun alussa avannut Bacco viittaa nimessään roomalaisten viinin jumalaan, ja paikka ilmoittaa olevansa ”enoteca”, viinimaistelupaikkaa tarkoittava ravintola.Sisällä tarjoilija maistattaakin paria italialaista punaviiniä antoisalta listalta, mutta samalla Baccon sali muistuttaa Alvar Aalto -pöytineen selkeän suomalaisesta tyylistä.Ravintola paljastuu lopulta mainioksi tuttavuudeksi. Tunnelma on leppoisa, mutta kohottavan viihtyisä.Helpon tyylikkyyden jatkoksi ruokatarjonnassa löytyy aidon­oloista italialaista kotiruoan makua ja otetta.Baccon taustalta löytyy samoja omistajia kuin Tehtaankadun Fabrikilla, keittiön puolella taas on napolilaista ja roomalaista osaamista.huomio kiinnittyy spuntineihin, italialaisiin tapaksen kaltaisiin jaettaviin annoksiin. Niiden jatkoksi pääpaino on pizzoissa, joita saa edullisempaan hintaan tiistaista perjantaihin lounasaikaan.Ensimmäinen pöytään saapuva pikkuannos, lihapullia tomaattikastikkeella, pecorinojuustolla ja fregula-palleropastalla jatkettuna, paljastuu valloittavaksi.”Maistuu rehelliseltä kotitekoiselta italialaiselta”, Roomassa asunut ystäväni ylistää – ja aiheesta.Savustettu oliivitahna kannattelee seuraavalla lautasella kolmea mozzarellalla täytettyä riisipalloa, tyypillistä roomalaista pikkupurtavaa. Sekin on mainio.viime vuonna koe­tun napolilaisen pizzabuumiin jatkoksi Baccon pizza vaikuttaa mietityltä ja riittävän laadukkaalta, mutta erilaiselta. Testipizza ei silti nouse alkupalojen ja jälkiruoan tasolle.Diavola-pizzan taikina on kevyt, samaan aikaan pehmeä ja rapea. Tulos on kuulemma syntynyt kuuden eri italialaisjauhon sekoituksesta, jota on nostatettu viileässä vähintään 96 tuntia ja paistettu 330-asteisessa sähköuunissa.Tulisen calabrialaisen makkaran ja tomaattikastikkeen lisänä on yllättäen ripaus tuoretta persiljaa. Rasvainen pizza saa suun kihelmöimään mukavasti.Jälkiruoaksi tilaan herkun, jota tarjoilija kuvaa osuvasti ”bileiksi suussa”. Karamellisoitu paahdettu manteli, punaviinissä keitettyä päärynää sisältävä pehmeä kakku ja punaviininen vaniljakastike lyövät komeasti yhtä.Pakollinen kokeilu, suklaahiutaleilla täydennetty talon tiramisu, on kuohkea ja mehevä.Bacco jättää yllättävän hyvän vaikutelman. Konstailematon paikka ei tunnu yrittävän liikaa, mutta onnistuu laadukkaasti olennaisessa.